Brasileiros sonham em conhecer os carnavais de Salvador, Recife e RJ, aponta pesquisa

Uma pesquisa da empresa Booking.com, plataforma digital de hospedagens, apontou que sete a cada dez brasileiros (74%) sonham em conhecer os carnavais de Salvador (35%), Recife (26%) e Rio de Janeiro (13%).

Ainda de acordo com o estudo, o sonho de conhecer o Carnaval de Salvador é ainda maior em meio aos viajantes das regiões Norte (57%) e Centro-Oeste (48%).

A pesquisa também apontou que para a folia deste ano, 29% dos foliões viajarão para outra cidade dentro do próprio estado. Este número aumenta para 46% em meio aos viajantes do Norte do país, enquanto 13% visitarão outro estado brasileiro. Além disso, metade (54%) viajará com amigos, em grupos de 3 a 6 pessoas, para curtir os festejos.



De acordo com 39% dos viajantes, cidades grandes com praia são os principais destinos para quem curte o Carnaval. Já para os que aproveitam o período para uma viagem de relaxamento e descanso, as praias das cidades menores são o principal atrativo.

O levantamento foi realizado em dezembro de 2019 com 1 mil respondentes nas cinco regiões do País, por meio de questionário online, com homens e mulheres de 18 a mais 60 anos, das classes A, B e C.