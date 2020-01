Festival de Gastronomia reúne pratos de restaurantes japoneses do Rio

Os amantes da gastronomia japonesa podem comemorar! É que o Rio de Janeiro está sediando, até 2 de fevereiro, o "I Festival Rio Matsuri de Gastronomia Japonesa".



Cerca de 36 dos mais badalados restaurantes japoneses do Rio e de Niterói estão participando do evento. Na lista estão nomes tradicionais como Naga, Gurumê, Benkei e Sushimar, que escolheram um prato do cardápio para participar do roteiro gastronômico.

"A culinária japonesa tem uma grande variedade de pratos e aqui na cidade temos excelentes restaurantes. Um festival como esse é muito importante para valorizar a cultura oriental e divulgar mais ainda a nossa gastronomia", comemorou Marcelo Yamasaki, chef do Tokkuri, que escolheu para participar do Rio Matsuri um dos protagonistas do seu cardápio, o "Tartar de Atum com Fois Gras".