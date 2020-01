Rio - Seis cães em situação precária foram resgatados pela Subsecretaria municipal de Bem-Estar Animal (SUBEM), da Prefeitura do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira (14) em Inhaúma, Zona Norte. Eles estavam com os cuidados negligenciados desde que a dona faleceu e a situação chamou atenção dos vizinhos, que entraram em contato com as autoridades.

Os veterinários e resgatistas da equipe da SUBEM que compareceram no local atestaram as péssimas condições sanitárias e de estado de saúde dos cachorros. Eles estavam desidratados, com anemia, verminose e vivendo em um ambiente muito sujo.

Cães abandonados após morte da dona são resgatados em situação precária na Zona Norte do RJ. Confira:#ODia pic.twitter.com/qKZP6zFf0i — Jornal O Dia (@jornalodia) January 14, 2020

"Os cães serão levados para o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo, onde receberão todos os cuidados necessários da nossa equipe médica. Eles estão sofrendo duplamente, a primeira por perder a tutora, e a segunda por não estarem recebendo o mínimo que eles merecem”, disse o Subsecretário de Bem-Estar Animal, Roberto de Paula.

O marido da antiga dona dos animais acompanhou o resgate e disse que não teve condições de mantê-los. "Eram 36, entre cães e gatos, consegui doar 30 com a ajuda dos vizinhos. Ficaram esses 6 cães, estou sem trabalho, com a saúde debilitada, graças a Deus que a ajuda chegou", disse o homem que não quis se identificar.

Após tratamento os seis cães ficarão disponíveis para adoção.