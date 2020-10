O carinho do pet é involuntário e espontâneo, e isso faz um bem tremendo a quem tem depressão Reprodução

Os longos meses de isolamento social por conta da pandemia de coronavírus trouxeram à tona um mal silencioso: a depressão. Não vou citar aqui os números, nem me desdobrar no "economês" para mostrar o quão devastadora é essa doença. O leitor sabe. A boa notícia é que tem tratamento, tem cura e a ajuda pode estar bem pertinho: os pets! Os animais de estimação oferecem afeto aos seus tutores, independentemente da situação. E, em tempos de pandemia do novo coronavírus, esse carinho se faz cada vez mais necessário.



Além de chamadas de vídeo com amigos e familiares, as pessoas em quarentena podem buscar, nos animais de estimação, um pilar emocional.



De acordo com a veterinária Thais Matos, da DogHero, o convívio com animais de estimação estimula a produção e a liberação de endorfina e serotonina, o que proporciona sensação de bem-estar e relaxamento.



Os animais também são seres sencientes, ou seja, têm capacidade emocional para sentir alegria, medo, dor e até mesmo saudade. É por isso que o vínculo entre pets e humanos é tão forte, como se fossem integrantes da mesma família. E para muitas pessoas são até mais que integrantes da família, são a família.



"Esse elo ocorre por meio da relação de confiança que se cria entre tutor e pet. Além da companhia, a convivência com animais pode funcionar como uma terapia ao ser humano, pois as brincadeiras, conversas e o carinho que eles retribuem e até a aceitação ao tutor sem julgamentos, são capazes de diminuir o estresse, trazer conforto e fortalecendo os laços entre eles", comenta a especialista.



Mochila 'fashion' para dar uma voltinha

Uma calopsita tem chamado atenção no Centro de São Paulo: Tom Zé anda passeando pelas ruas numa mochila fashion criada pela assistente de produção Paulinha Portes. Sua tutora o leva sempre consigo em uma mochila adaptada especialmente para ele, com visão panorâmica. Essa foi a maneira que ela encontrou para manter o amigo pássaro sempre por perto.



Abobrinha na dieta canina

Cachorro pode comer de tudo, né? Não. Não deve! Um dos vegetais que pode entrar na dieta do cãozinho é a abobrinha. Além de ser uma delícia para o paladar canino, a abobrinha é fonte de nutrientes e vitaminas que trazem benefícios para a saúde do seu pet.



Troca de água do aquário

A água do aquário deve ser trocada pelo menos uma vez por semana, ou até mais frequentemente. A limpeza regular serve a dois propósitos. Em primeiro lugar, ela eliminará odores emanando do tanque. E, em segundo lugar, ela manterá o seu peixe saudável.



Qual cara de bicho você é?

Cães e gatos povoam o imaginário de seus tutores e até de quem não tenha um pet em casa. Os memes de bichinhos bombam na internet. Com 245 mil e 212 mil seguidores duas páginas no Instagram têm feito sucesso. Os perfis @voce.e.um.dog e a @eres_un_gato se dedicam a postar imagens de animais em várias poses e jeitos divertidos com nomes brasileiros e até mesmo espanhóis que combinem com eles. As páginas também postam fotos de vários outros animais, como patos, cavalos, sapos e até mesmo cabras.



Nada de banho!

Porquinhos-da-índia são considerados animais muito dóceis e carinhosos e embora sejam roedores de fácil convivência e que não necessitem de tantos cuidados, sua higiene é um fator determinante. Tiago Perez, especialista em animais silvestres da Amahvet, conta que a falta de higiene pode causar problemas no trato urinário, nó nos pelos, e dermatites. E alerta: não é pra dar banho!



Castração gratuita

Os donos de cães e gatos têm oportunidade de castrar seus bichinhos gratuitamente. Basta agendar o atendimento na Unidade-Móvel de Saúde Médica Veterinária (o castramóvel). Todo dia 25 vagas são abertas. É só baixar na PlayStore o aplicativo Bicho RIO-Subem.