Publicado 01/11/2020 07:00

A cada dia que passa o veganismo ganha mais adeptos no mundo dos humanos. Entre os pais e mães de pet, pode rolar aquela vontade de trazer a nova forma de alimentação para o amigo, mas a dúvida permanece: será que o bichinho pode ter esse estilo de vida? Lembrando que veganismo não se restringe à alimentação, é todo um estilo de vida. E como lidamos com bichinhos, no caso deles é o vegetarianismo.



De acordo com a médica veterinária Bruna Morales do Animal Natural, o assunto é delicado, já que cães descendem dos lobos, sendo naturalmente animais carnívoros. Porém, de acordo com ela, após a evolução e convívio com o homem, podem ser considerados onívoros (consumo de carnes e vegetais) e até mesmo abolir a alimentação com carne.



Para quem acha que educar o pet nessa alimentação é tarefa simples e fácil, está redondamente enganado. A proteína animal seria a mais adequada para os cães, mas eles podem sim sobreviver com uma dieta sem proteína animal, desde que essa seja balanceada e suplementada corretamente.



Para que a alimentação do cão esteja adequada é necessário balancear todos os nutrientes da dieta. Escolher os ingredientes corretos e de acordo com a saúde do cão, balancear as calorias vindas de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras e também todas as vitaminas e minerais.



No caso ainda de comida natural, a veterinária explica que é muito importante suplementar para evitar deficiências nutricionais. Existem produtos prontos no mercado específicos para suplementação de comida natural ou também podem ser manipulados por um veterinário especializado em nutrição de pets.



Mesmo com esse tipo de dieta completamente possível, é essencial que um especialista seja procurado antes de optar por realizar isso com o seu amigo. Só um profissional conseguirá definir o que será melhor para a saúde do cão.



Se joga na cozinha!

Se o seu pet já esta adaptado a esse estilo de vida, Bruna Morales ainda separou algumas receitinhas especiais.

Pipoca feita com milho para pipoca óleo de côco temperada com azeite, sal rosa e alecrim.

Sorvete de frutas com água de cocô - feito com morango picado, manga picada e banana picada + água de coco = coloca os pedaços de frutas e a água de cocô na forminha e põe para congelar.

Tomatinho temperado - tomate maduro cortado em rodelas add manjericão, azeite extravirgem, sal rosa.



Outras opções

A DogHero também separou uma receitinha delícia para o bichinho. Confira.

Bolinho de batata-doce e maçã

1⁄2 xícara de chá de purê de batata-doce

1⁄2 xícara de chá “suco de maçã”

1 colher de chá de canela

1 xícara de farinha de aveia



Como fazer

Comece pelo “suco de maçã”: descasque duas maçãs, tire as sementes e corte em pedaços. Bata no liquidificador com um pouco de água. Coe com uma peneira o suco.

Para fazer o purê de batata-doce, retire a casca cozinhe as batatas na água e, quando estiverem macias, amasse com a ajuda de um garfo.

Preaqueça o forno em 170°C por 10 minutos. Forre uma assadeira com papel manteiga.

Misture o purê de batata doce, a farinha de aveia e a canela. Vá colocando o suco de maçã aos poucos, até formar uma massa homogênea.

Com a ajuda de uma colher de chá, separe a massa em bolinhas e coloque na assadeira.

Asse por 10 a 15 minutos. Depois, deixe esfriar e pode servir.





Gatinho encaixotado Reprodução Twitter

'Irmão espera, vou te tirar daí'

Um gatinho tentou "salvar" o irmão preso em uma caixa de papelão e o resultado foi muito fofo no Twitter. O vídeo possui mais de 150 mil visualizações na rede social e encantou os internautas. Um gatinho aparece dentro de uma caixa de papelão, só com a cabecinha para fora, e o outro tenta abrir a caixa e tirar o irmão dali.



'O sofá explodiu'

Imagina a cena. Você saiu para trabalhar, resolveu vários problemas e, quando chegou em casa querendo um carinho do seu cão ou gato, encontrou as coisas pouco diferentes. De controles remotos devorados a sofás arruinados, donos de pet já se depararam com a travessura em casa. A lista foi publicada essa semana pelo jornal britânico Daily Mail. Se você também é pai de pet já deve ter passado por isso...

Cão passeia de ônibus sozinho e viraliza na internet Reprodução Twitter



'No próximo ponto, motorista!'

"Eu fui pegar o carro, olha quem entrou e sentou aqui. Tem condição? Se eu falar, a pessoa fala que é mentira", disse o homem que estava filmando o cachorro. O animal ainda olha para a câmera e aprecia a vista da janela.

"Doguinho independente indo ao pet shop sozinho", brincou uma pessoa. "Aí que lindinho, ainda olhando para a câmera!", outra se derreteu. "Vira-lata caramelo deveria ser reconhecido como raça brasileira", reforçou uma terceira.



Onde denunciar maus-tratos

Viu um bichinho sendo maltratado? Denuncie! O Município do Rio de Janeiro recebe denúncias através da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais (SEPDA). As informações podem ser feitas via Central de Atendimento ao Cidadão, 1746. Por telefone, o denunciante deve escolher a opção 2 e, em seguida, a opção 9. No site, a denuncia deve ser feita através da opção Sua Solicitação, no menu superior da tela. A secretaria não recolhe animais de rua.



Castração gratuita

Os donos de cães e gatos podem castrar os bichinhos gratuitamente. Quer saber como? Pelo aplicativo 'Bicho Rio - Subem', que pode ser baixado na Playstore e Apple Store, é possível agendar o atendimento e levar o animalzinho para fazer a cirurgia.