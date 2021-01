Gatinhos são malabares de tutor em vídeo viral na internet TikTok/Reprodução

Por IG - Pet

Publicado 12/01/2021 13:57

O dono da página “@catmantoo”, no Instagram, voltada para truques e treinamentos de gatinhos publicou um vídeo no qual faz uma espécie de malabares com seus três gatos, equilibrando-os na cabeça e nas duas mãos levantadas. O vídeo no Instagram já tem milhares de visualizações.

Com alguns comandos simples, o tutor começa o vídeo agachando para o primeiro gato pular em suas costas e subir para a cabeça, onde senta e fica parado tranquilamente. Em seguida, colocando-se em outra posição, ele chama o segundo gato, que estava em cima de um skate. Ele sobe na perna e vai até a mão direita, onde também senta e aguarda a finalização do número demonstrando calma. O terceiro gato, em cima de um tamborete de madeira, também segue os comandos do tutor e sobe para a mão esquerda. O tutor brinca, em inglês, “um humano e três gatos”, enquanto anda com os gatinhos na mesma posição. Para finalizar o número quase de circo e o vídeo, ele dá outros comandos e os gatos saem, um a um, da posição em que estão, mas mudando os lugares em que estavam inicialmente. Para ficar melhor, dois deles voltam para os skates e terminam dando uma voltinha. Confira o vídeo abaixo: