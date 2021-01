Viraliza vídeo de cachorro boiando na lagoa Reprodução/Twitter

Por IG - Pet

Publicado 18/01/2021 13:05 | Atualizado 18/01/2021 13:10

É um cachorro ou crocodilo? No twitter viralizou um vídeo de um cachorro boiando todo tranquilo em uma lagoa. No vídeo, o cãozinho está estático, só aproveitando os momentos de relaxamento na água.

O cachorro é da raça border collie e a única coisa que fez ele sair do lugar foi um amigo da mesma raça correndo do lado dele. Antes disso, até aparece outro cão no vídeo, mas não desperta o interesse dele. O post no Twitter já alcançou quase 20 mil visualizações e intrigou muitas pessoas.

"Dá até bote igual jacaré. Bichinho perigoso!", brincou um usuário da rede social. "Seria um cãocrodilo", comentou outra entrando na piada. "Por isso que eu amo os doguinhos, um dia eles são doguinhos e no outro eles podem achar que são outro animal", escreveu ainda uma terceira.