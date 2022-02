Golfinho - Os golfinhos, assim como as baleias, são mamíferos. Um golfinho tem um cérebro grande em relação ao tamanho do corpo. O córtex de um cérebro humano é altamente complicado, mas o cérebro de um golfinho tem ainda mais dobras. Os golfinhos e seus parentes são os únicos animais marinhos que passaram no teste do espelho de autoconsciência.