A população de gatos nos lares brasileiros já ultrapassa 30 milhões - FREEPIK

A população de gatos nos lares brasileiros já ultrapassa 30 milhões FREEPIK

Publicado 06/09/2026 08:00

A população de gatos nos lares brasileiros já ultrapassa 30 milhões de animais. Segundo levantamento do Instituto Pet Brasil (IPB), o número passou de 29,2 milhões em 2022 para 30,8 milhões em 2024, um crescimento de 5,4%, equivalente a cerca de 1,6 milhão de novos gatos no período.

Com mais felinos fazendo parte das famílias, também aumenta a importância dos cuidados preventivos. Entre os problemas que exigem atenção estão as alterações do trato urinário, que podem passar despercebidas porque os gatos costumam esconder sinais de dor e desconforto.

Dificuldade ou esforço para urinar, idas frequentes à caixa de areia, eliminação de pequenas quantidades de urina, presença de sangue e urinar fora do local habitual estão entre os sinais que devem ser observados pelos responsáveis.

De acordo com Francis Flosi, médico-veterinário e diretor da Faculdade Qualittas, pequenas mudanças no comportamento podem ser importantes para identificar problemas.

“Os gatos são animais que costumam esconder sinais de dor e alteração. Por isso, mudanças aparentemente pequenas, como passar mais tempo na caixa de areia, fazer esforço para urinar ou começar a urinar fora do local habitual, precisam ser observadas. A identificação precoce pode fazer diferença na evolução do quadro.”

Entre os fatores que podem estar relacionados aos problemas urinários estão a baixa ingestão de água, alimentação inadequada, sedentarismo, excesso de peso e situações de estresse. Mudanças na rotina, chegada de outros animais à casa e alterações no ambiente também podem interferir no comportamento e no bem-estar dos felinos.

Hidratação e cuidados com o ambiente

Estimular o consumo de água está entre as principais medidas preventivas. Fontes de água corrente, diferentes pontos de hidratação espalhados pela casa e alimentação adequada podem ajudar a aumentar a ingestão de líquidos.

A rotina também deve incluir brincadeiras e atividades que mantenham o animal ativo, além de um ambiente tranquilo e seguro.

A caixa de areia merece atenção especial. Ela deve estar sempre limpa, em local tranquilo e de fácil acesso. Quando há mais de um gato na residência, a quantidade e a distribuição das caixas também são importantes para evitar disputas e situações de estresse.

Quando procurar ajuda?

A avaliação veterinária é indicada diante de sinais como dificuldade ou esforço para urinar, tentativas frequentes de usar a caixa de areia, produção de pouca urina, sangue na urina, vocalização ou sinais de dor, urinar fora da caixa, mudanças repentinas de comportamento, perda de apetite ou prostração.

A incapacidade de urinar é uma emergência veterinária, principalmente em gatos machos, devido ao risco de obstrução do trato urinário. Nessa situação, o atendimento deve ser procurado imediatamente.

Com o crescimento da população felina nos lares brasileiros, a informação também se torna uma aliada da prevenção. Observar mudanças na rotina, manter cuidados adequados e realizar consultas veterinárias periódicas são medidas que ajudam a identificar alterações precocemente e preservar a saúde e a qualidade de vida dos gatos.



