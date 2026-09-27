A mudança de estação é uma oportunidade para reforçar a observação e os cuidados preventivos - Freepik

A mudança de estação é uma oportunidade para reforçar a observação e os cuidados preventivosFreepik

Publicado 27/09/2026 08:00

A chegada da primavera, em 22 de setembro, traz mudanças nas condições ambientais e pode exigir atenção redobrada dos responsáveis por cães e gatos. Alterações de temperatura e umidade, maior contato com agentes ambientais e a presença de parasitas podem contribuir para o aparecimento ou agravamento de problemas dermatológicos, principalmente em animais predispostos a alergias.



Coceira intensa, vermelhidão, queda de pelos, descamação, feridas, lambedura excessiva, mordiscadas na própria pele e inflamações nas orelhas estão entre os sinais que não devem ser ignorados. Problemas dermatológicos podem ter diferentes causas, como alergias, parasitas, infecções e irritações, o que torna a avaliação veterinária importante para identificar a origem do quadro.



Para o médico-veterinário Francis Flosi, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a mudança de estação é uma oportunidade para reforçar a observação e os cuidados preventivos.



“A chegada da primavera não significa que todos os animais terão problemas de pele, mas é um período importante para observar mudanças no comportamento e na pele. Quando a coceira ou outros sinais persistem, é fundamental buscar avaliação veterinária para identificar a causa”, afirma Flosi.



Coceira é sinal de alerta



Um dos sintomas mais comuns dos problemas dermatológicos é a coceira. Entretanto, o prurido não significa necessariamente que o animal tenha uma alergia. Ele pode estar relacionado a diferentes fatores, como picadas de pulgas, outros parasitas, alergias ambientais, infecções ou alterações na própria barreira da pele.



Em cães com dermatite atópica, por exemplo, a doença está relacionada à sensibilização a substâncias presentes no ambiente e pode provocar coceira recorrente. A identificação do problema depende da avaliação do histórico do animal e da exclusão de outras possíveis causas.



“A coceira é um sinal, não uma doença. Ela pode ter diferentes origens e, por isso, o tratamento não deve ser feito apenas com base no sintoma. Investigar a causa é o caminho para oferecer um cuidado realmente eficaz ao animal”, explica Flosi.



A insistência em coçar, lamber ou morder determinada região também pode provocar novas lesões e favorecer infecções secundárias. Por isso, a persistência dos sintomas deve ser considerada um sinal para buscar orientação profissional.



Pulgas também exigem atenção



Entre os fatores que merecem atenção estão as pulgas. A saliva desses parasitas pode provocar uma reação de hipersensibilidade em animais alérgicos. Nesses casos, mesmo poucas picadas podem desencadear coceira intensa e lesões.



Nos cães, as alterações podem aparecer principalmente na região lombar, na base da cauda e nas coxas. Em gatos, podem surgir coceira, pequenas crostas e falhas de pelo, especialmente no dorso, pescoço e cabeça.



A ausência de pulgas visíveis também não significa necessariamente que o animal esteja livre do problema. Os gatos, por exemplo, costumam remover os parasitas durante a própria higiene, o que pode dificultar sua identificação.



Além disso, o controle de uma infestação deve considerar o ambiente e os demais animais da casa. Parte do ciclo das pulgas ocorre fora do hospedeiro, com ovos e outras fases do desenvolvimento presentes em locais como camas, tapetes e áreas onde os animais permanecem.



“A prevenção de pulgas, carrapatos e outros ectoparasitas precisa ser contínua. O produto adequado e a frequência de aplicação devem ser definidos considerando a espécie, idade, peso e condições individuais do animal, sempre com orientação de um médico-veterinário”, orienta Flosi.



Alergias podem ter diferentes origens



Animais predispostos também podem apresentar reações a diferentes fatores ambientais. Em alguns casos, os sintomas podem ter relação com substâncias presentes no ambiente e aparecer de maneira recorrente ou em determinados períodos.



Observar quando os sintomas começam, quais regiões do corpo são afetadas e com que frequência as crises acontecem pode fornecer informações importantes ao veterinário durante a investigação.



No entanto, não é recomendado tentar identificar ou tratar a suposta alergia por conta própria. Doenças dermatológicas diferentes podem apresentar sinais semelhantes e precisam ser diferenciadas durante a avaliação clínica.



Cuidados com banho e higiene

Entre os fatores que merecem atenção estão as pulgas Freepik



A higiene também faz parte da rotina de cuidados com a pele, mas o excesso de banhos ou o uso inadequado de produtos pode causar irritação em alguns animais. A frequência ideal depende de fatores como espécie, tipo de pelagem, rotina e condições individuais da pele.



Produtos destinados a cães também não devem ser utilizados automaticamente em gatos. Os animais apresentam diferenças importantes na maneira como metabolizam determinadas substâncias, e alguns produtos podem ser inadequados ou perigosos para os felinos.



Shampoos medicamentosos, antiparasitários e outros produtos dermatológicos devem ser utilizados de acordo com a necessidade do animal e com orientação veterinária.



Automedicação pode trazer riscos



Outro cuidado importante é evitar a automedicação. Produtos de uso humano ou medicamentos indicados para outro animal podem provocar efeitos adversos, mascarar sintomas e dificultar a identificação da causa do problema.

“O que funciona para um animal pode não ser seguro para outro. Cães e gatos possuem diferenças importantes na forma como metabolizam determinadas substâncias. Por isso, qualquer medicamento deve ser utilizado somente com orientação veterinária”, alerta Flosi.



Também não é recomendável interromper um tratamento por conta própria apenas porque os sintomas desapareceram. Em problemas dermatológicos recorrentes, a melhora dos sinais não significa necessariamente que a causa tenha sido eliminada.



Sinais que merecem atenção A higiene também faz parte da rotina de cuidados com a pele, mas o excesso de banhos ou o uso inadequado de produtos pode causar irritação em alguns animais. A frequência ideal depende de fatores como espécie, tipo de pelagem, rotina e condições individuais da pele.Produtos destinados a cães também não devem ser utilizados automaticamente em gatos. Os animais apresentam diferenças importantes na maneira como metabolizam determinadas substâncias, e alguns produtos podem ser inadequados ou perigosos para os felinos.Shampoos medicamentosos, antiparasitários e outros produtos dermatológicos devem ser utilizados de acordo com a necessidade do animal e com orientação veterinária.Outro cuidado importante é evitar a automedicação. Produtos de uso humano ou medicamentos indicados para outro animal podem provocar efeitos adversos, mascarar sintomas e dificultar a identificação da causa do problema.“O que funciona para um animal pode não ser seguro para outro. Cães e gatos possuem diferenças importantes na forma como metabolizam determinadas substâncias. Por isso, qualquer medicamento deve ser utilizado somente com orientação veterinária”, alerta Flosi.Também não é recomendável interromper um tratamento por conta própria apenas porque os sintomas desapareceram. Em problemas dermatológicos recorrentes, a melhora dos sinais não significa necessariamente que a causa tenha sido eliminada.

Animais predispostos também podem apresentar reações a diferentes fatores ambientais Divulgação



Durante a primavera, os responsáveis devem observar principalmente:

•coceira frequente ou intensa;

•lambedura ou mordiscadas excessivas na pele;

•vermelhidão ou áreas inflamadas;

•queda ou rarefação dos pelos;

•descamação e formação de crostas;

•feridas ou machucados provocados pelo próprio animal;

•mau cheiro persistente na pele ou nas orelhas;

•inflamação recorrente das orelhas;

•pequenas crostas ou lesões, especialmente em gatos;

•mudanças de comportamento associadas ao desconforto.



Prevenção deve fazer parte da rotina



Além da observação diária, alguns cuidados ajudam a reduzir riscos. Manter o controle de pulgas e carrapatos em dia, conforme orientação veterinária, cuidar da higiene do ambiente e observar regularmente a pele e a pelagem são medidas importantes.



Momentos de carinho e escovação também podem ser aproveitados para verificar se existem alterações que normalmente passam despercebidas. Nos gatos, essa observação é especialmente importante, já que eles costumam esconder sinais de desconforto e podem retirar parasitas durante a própria higiene.



Nunca medique seu pet por conta própria. Sempre procure a orientação de um médico-veterinário. Durante a primavera, os responsáveis devem observar principalmente:•coceira frequente ou intensa;•lambedura ou mordiscadas excessivas na pele;•vermelhidão ou áreas inflamadas;•queda ou rarefação dos pelos;•descamação e formação de crostas;•feridas ou machucados provocados pelo próprio animal;•mau cheiro persistente na pele ou nas orelhas;•inflamação recorrente das orelhas;•pequenas crostas ou lesões, especialmente em gatos;•mudanças de comportamento associadas ao desconforto.Além da observação diária, alguns cuidados ajudam a reduzir riscos. Manter o controle de pulgas e carrapatos em dia, conforme orientação veterinária, cuidar da higiene do ambiente e observar regularmente a pele e a pelagem são medidas importantes.Momentos de carinho e escovação também podem ser aproveitados para verificar se existem alterações que normalmente passam despercebidas. Nos gatos, essa observação é especialmente importante, já que eles costumam esconder sinais de desconforto e podem retirar parasitas durante a própria higiene.Nunca medique seu pet por conta própria. Sempre procure a orientação de um médico-veterinário.