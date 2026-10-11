Quando o câncer é diagnosticado, o suporte nutricional passa a ter um papel importante - fotos FREEPIK

Quando o câncer é diagnosticado, o suporte nutricional passa a ter um papel importantefotos FREEPIK

Publicado 11/10/2026 08:00

O Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, também é um convite para ampliar os cuidados com a saúde dos animais de estimação. Em cadelas e gatas, os tumores mamários exigem atenção dos tutores, principalmente à identificação precoce de nódulos e outras alterações no corpo. Além do acompanhamento veterinário, a alimentação equilibrada e o controle do peso fazem parte dos cuidados com a saúde dos pets.



Um estudo brasileiro realizado pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e publicado no Austral Journal of Veterinary Sciences analisou 600 cadelas diagnosticadas com tumores mamários. Entre elas, 54 apresentavam tumores benignos e 546, malignos. Os pesquisadores identificaram que 70,2% dos animais avaliados estavam com sobrepeso ou obesidade. O excesso de peso também foi associado a tumores de grau histológico II.



Os resultados não comprovam que a obesidade seja a causa do câncer. Os próprios pesquisadores não encontraram associação entre o peso e fatores como malignidade, estágio da doença ou metástase em todas as análises. Ainda assim, os dados reforçam a importância de investigar o papel da condição corporal e do metabolismo na saúde dos animais.

No dia a dia, os tutores podem contribuir para a saúde dos animais oferecendo uma alimentação completa, equilibrada e adequada às necessidades individuais de cada pet. FREEPIK



De acordo com Gabriela Corte Real, veterinária da A Quinta Pet, foodtech de alimentação natural para cães, o excesso de peso pode provocar alterações metabólicas e favorecer um estado inflamatório crônico no organismo.



“Não existe evidência de que uma alimentação específica seja capaz de prevenir o câncer, mas controlar a quantidade de calorias, oferecer uma dieta nutricionalmente equilibrada e evitar o ganho excessivo de peso são medidas que ajudam a manter uma condição corporal saudável, que é justamente um dos fatores que a ciência tem colocado sob investigação quando o assunto é câncer”, explica.



A relação entre obesidade e câncer também é discutida em uma revisão científica conduzida por pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), publicada em 2025. O trabalho destaca que o tecido adiposo não atua apenas como reserva de energia. Quando está em excesso, pode estar relacionado a alterações metabólicas e hormonais, além da produção de mediadores inflamatórios. Essas mudanças estão entre os mecanismos investigados pela ciência na relação entre obesidade e desenvolvimento ou progressão de tumores em animais.



Alimentação equilibrada e controle do peso



No dia a dia, os tutores podem contribuir para a saúde dos animais oferecendo uma alimentação completa, equilibrada e adequada às necessidades individuais de cada pet. A dieta deve considerar fatores como espécie, idade, porte, nível de atividade física e condições de saúde.



Segundo Gabriela, não basta escolher ingredientes considerados saudáveis. A quantidade oferecida também precisa ser observada, já que até uma dieta nutricionalmente equilibrada pode levar ao ganho de peso quando ultrapassa as necessidades energéticas do animal.



Petiscos, recompensas, restos de comida e alimentos utilizados para administrar medicamentos também devem entrar na conta. As diretrizes da American Animal Hospital Association (AAHA) recomendam que esses extras não ultrapassem, juntos, 10% das calorias diárias do animal.



As necessidades nutricionais podem mudar ao longo da vida, conforme fatores como idade, nível de atividade física, castração e presença de doenças. Por isso, o acompanhamento veterinário é importante para ajustar a alimentação e manter uma condição corporal adequada.



Alimentação também é importante durante o tratamento



Quando o câncer é diagnosticado, o suporte nutricional passa a ter um papel importante na manutenção da saúde e da qualidade de vida do animal. As Diretrizes de Oncologia 2026 da AAHA recomendam que a alimentação seja individualizada conforme o diagnóstico, as condições clínicas e as necessidades nutricionais de cada paciente.



De acordo com a veterinária, animais em tratamento podem precisar de ajustes na dieta, incluindo atenção ao aporte de proteínas e aminoácidos para preservar a massa muscular e a condição corporal. Textura e palatabilidade também merecem atenção, especialmente quando há redução do apetite ou dificuldade para se alimentar.



O desenvolvimento de dietas voltadas a necessidades clínicas específicas tem ampliado as possibilidades de suporte nutricional para animais em recuperação, internação ou tratamento oncológico.



A indicação, no entanto, deve considerar o quadro clínico e contar com orientação veterinária. A alimentação não substitui cirurgia, quimioterapia ou outros tratamentos prescritos, mas pode contribuir para preservar o estado nutricional e favorecer o bem-estar durante o processo.



Outubro Rosa Pet: como identificar os primeiros sinais?



Um dos cuidados mais importantes é conhecer o corpo do animal e observar possíveis mudanças. Os tumores mamários podem surgir como pequenos nódulos e, muitas vezes, não provocam dor nas fases iniciais. Por isso, esperar que o pet apresente perda de peso, falta de apetite ou alterações de comportamento pode atrasar a investigação.



Durante momentos de carinho, banho ou escovação, o tutor pode observar delicadamente as duas cadeias mamárias, que se estendem da região do tórax até próximo à virilha. A atenção deve estar voltada a alterações como:



* Pequenos caroços ou nódulos;

* Áreas endurecidas ou aumento de volume;

* Diferenças no tamanho ou na aparência das mamas;

* Vermelhidão ou alterações nos mamilos;

* Presença de secreções;

* Feridas ou ulcerações.



A observação deve ser delicada, sem apertar ou espremer as mamas. A palpação feita em casa não substitui o exame clínico, e qualquer alteração precisa ser avaliada por um médico-veterinário.



Encontrar um pequeno nódulo enquanto o animal ainda come, brinca e mantém o comportamento habitual pode representar uma oportunidade de investigar precocemente o problema. Não é possível determinar apenas pela aparência ou pelo toque se um nódulo é benigno ou maligno.



Neste Outubro Rosa, a mensagem também vale para quem convive com cães e gatos: atenção aos sinais, consultas veterinárias regulares, alimentação adequada e acompanhamento da condição corporal são cuidados que ajudam a proteger a saúde dos animais. Ao perceber qualquer alteração nas mamas, não espere que outros sintomas apareçam. Procure orientação veterinária. De acordo com Gabriela Corte Real, veterinária da A Quinta Pet, foodtech de alimentação natural para cães, o excesso de peso pode provocar alterações metabólicas e favorecer um estado inflamatório crônico no organismo.“Não existe evidência de que uma alimentação específica seja capaz de prevenir o câncer, mas controlar a quantidade de calorias, oferecer uma dieta nutricionalmente equilibrada e evitar o ganho excessivo de peso são medidas que ajudam a manter uma condição corporal saudável, que é justamente um dos fatores que a ciência tem colocado sob investigação quando o assunto é câncer”, explica.A relação entre obesidade e câncer também é discutida em uma revisão científica conduzida por pesquisadores da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo (USP), publicada em 2025. O trabalho destaca que o tecido adiposo não atua apenas como reserva de energia. Quando está em excesso, pode estar relacionado a alterações metabólicas e hormonais, além da produção de mediadores inflamatórios. Essas mudanças estão entre os mecanismos investigados pela ciência na relação entre obesidade e desenvolvimento ou progressão de tumores em animais.No dia a dia, os tutores podem contribuir para a saúde dos animais oferecendo uma alimentação completa, equilibrada e adequada às necessidades individuais de cada pet. A dieta deve considerar fatores como espécie, idade, porte, nível de atividade física e condições de saúde.Segundo Gabriela, não basta escolher ingredientes considerados saudáveis. A quantidade oferecida também precisa ser observada, já que até uma dieta nutricionalmente equilibrada pode levar ao ganho de peso quando ultrapassa as necessidades energéticas do animal.Petiscos, recompensas, restos de comida e alimentos utilizados para administrar medicamentos também devem entrar na conta. As diretrizes da American Animal Hospital Association (AAHA) recomendam que esses extras não ultrapassem, juntos, 10% das calorias diárias do animal.As necessidades nutricionais podem mudar ao longo da vida, conforme fatores como idade, nível de atividade física, castração e presença de doenças. Por isso, o acompanhamento veterinário é importante para ajustar a alimentação e manter uma condição corporal adequada.Quando o câncer é diagnosticado, o suporte nutricional passa a ter um papel importante na manutenção da saúde e da qualidade de vida do animal. As Diretrizes de Oncologia 2026 da AAHA recomendam que a alimentação seja individualizada conforme o diagnóstico, as condições clínicas e as necessidades nutricionais de cada paciente.De acordo com a veterinária, animais em tratamento podem precisar de ajustes na dieta, incluindo atenção ao aporte de proteínas e aminoácidos para preservar a massa muscular e a condição corporal. Textura e palatabilidade também merecem atenção, especialmente quando há redução do apetite ou dificuldade para se alimentar.O desenvolvimento de dietas voltadas a necessidades clínicas específicas tem ampliado as possibilidades de suporte nutricional para animais em recuperação, internação ou tratamento oncológico.A indicação, no entanto, deve considerar o quadro clínico e contar com orientação veterinária. A alimentação não substitui cirurgia, quimioterapia ou outros tratamentos prescritos, mas pode contribuir para preservar o estado nutricional e favorecer o bem-estar durante o processo.Um dos cuidados mais importantes é conhecer o corpo do animal e observar possíveis mudanças. Os tumores mamários podem surgir como pequenos nódulos e, muitas vezes, não provocam dor nas fases iniciais. Por isso, esperar que o pet apresente perda de peso, falta de apetite ou alterações de comportamento pode atrasar a investigação.Durante momentos de carinho, banho ou escovação, o tutor pode observar delicadamente as duas cadeias mamárias, que se estendem da região do tórax até próximo à virilha. A atenção deve estar voltada a alterações como:* Pequenos caroços ou nódulos;* Áreas endurecidas ou aumento de volume;* Diferenças no tamanho ou na aparência das mamas;* Vermelhidão ou alterações nos mamilos;* Presença de secreções;* Feridas ou ulcerações.A observação deve ser delicada, sem apertar ou espremer as mamas. A palpação feita em casa não substitui o exame clínico, e qualquer alteração precisa ser avaliada por um médico-veterinário.Encontrar um pequeno nódulo enquanto o animal ainda come, brinca e mantém o comportamento habitual pode representar uma oportunidade de investigar precocemente o problema. Não é possível determinar apenas pela aparência ou pelo toque se um nódulo é benigno ou maligno.Neste Outubro Rosa, a mensagem também vale para quem convive com cães e gatos: atenção aos sinais, consultas veterinárias regulares, alimentação adequada e acompanhamento da condição corporal são cuidados que ajudam a proteger a saúde dos animais. Ao perceber qualquer alteração nas mamas, não espere que outros sintomas apareçam. Procure orientação veterinária.