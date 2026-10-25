Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos felinos - Arquivo pessoal

Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos felinosArquivo pessoal

Publicado 25/10/2026 07:00

A cor da pelagem ainda pode influenciar as chances de um gato encontrar uma família. Uma pesquisa realizada pelo Cobasi Cuida, em fevereiro de 2026, com 41 organizações de proteção animal de diferentes regiões do Brasil, revelou que 56% das instituições entrevistadas afirmaram que gatos pretos costumam levar mais tempo para serem adotados do que felinos de outras cores. O levantamento também apontou que 56% das organizações já receberam casos de abandono de gatos pretos associados a superstições.



Os dados evidenciam um problema enfrentado diariamente por protetores independentes e organizações de proteção animal: o preconceito motivado por crenças populares que associam os felinos de pelagem preta ao azar e a presságios negativos. Em 27 de outubro, Dia de Conscientização pelo Gato Preto, o tema ganha destaque e reforça a necessidade de combater mitos que podem comprometer o bem-estar desses animais.



Projeto Gatorros em Apuros: quase metade dos gatos abrigados é preta

Bruce, tem seis anos e foi um dos primeiros gatos a chegar ao abrigo Anjos de Quatro Patas Arquivo pessoal



O projeto @gatorrosemapuros, abriga hoje cerca de 80 gatos, quase metade deles de pelagem preta. Todos estão disponíveis para adoção mediante entrevista, visita prévia e assinatura de um termo de responsabilidade.



A história de Benedito ilustra a dificuldade enfrentada por esses animais. O gato preto vive no abrigo há 12 anos e, apesar de ser considerado como lindo e carinhoso, ainda não encontrou uma família. Agora idoso, ele enfrenta mais uma barreira para conseguir um lar definitivo.



“O gato preto Benedito está no abrigo pouco mais de uma década. É um gato lindo e carinhoso, mas acredito que nunca será adotado, porque hoje ele também é idoso e ninguém gosta de adotar animais idosos. É uma triste realidade”, lamenta Rita de Cássia, responsável pelo abrigo.



A protetora explica que os critérios adotados pela ONG têm como objetivo garantir que os gatos encontrem lares seguros e definitivos, reduzindo o risco de devoluções.



“Não estamos aqui para dificultar nada, mas para garantir que a adoção seja definitiva e que o animal seja bem tratado e amado por toda a vida. Todo esse cuidado é para evitar que o gato seja devolvido”, afirma.



Para Rita, os gatos pretos merecem as mesmas oportunidades que os demais felinos, sem que a cor da pelagem ou a idade sejam fatores de rejeição.



“Eles são lindos, afetuosos e têm tanto amor para dar quanto qualquer outro animal. Só precisam de uma chance”, conclui.



Os interessados em conhecer o trabalho da ONG podem acessar o Instagram @gatorrosemapuros.



Anjos de Quatro Patas redobra cuidados em períodos de risco O projeto @gatorrosemapuros, abriga hoje cerca de 80 gatos, quase metade deles de pelagem preta. Todos estão disponíveis para adoção mediante entrevista, visita prévia e assinatura de um termo de responsabilidade.A história de Benedito ilustra a dificuldade enfrentada por esses animais. O gato preto vive no abrigo há 12 anos e, apesar de ser considerado como lindo e carinhoso, ainda não encontrou uma família. Agora idoso, ele enfrenta mais uma barreira para conseguir um lar definitivo.“O gato preto Benedito está no abrigo pouco mais de uma década. É um gato lindo e carinhoso, mas acredito que nunca será adotado, porque hoje ele também é idoso e ninguém gosta de adotar animais idosos. É uma triste realidade”, lamenta Rita de Cássia, responsável pelo abrigo.A protetora explica que os critérios adotados pela ONG têm como objetivo garantir que os gatos encontrem lares seguros e definitivos, reduzindo o risco de devoluções.“Não estamos aqui para dificultar nada, mas para garantir que a adoção seja definitiva e que o animal seja bem tratado e amado por toda a vida. Todo esse cuidado é para evitar que o gato seja devolvido”, afirma.Para Rita, os gatos pretos merecem as mesmas oportunidades que os demais felinos, sem que a cor da pelagem ou a idade sejam fatores de rejeição.“Eles são lindos, afetuosos e têm tanto amor para dar quanto qualquer outro animal. Só precisam de uma chance”, conclui.Os interessados em conhecer o trabalho da ONG podem acessar o Instagram @gatorrosemapuros.

Negresco, castrado, 7 anos. Mais um que talvez não seja adotado, pela cor e pela idade Arquivo pessoal



A preocupação também faz parte da rotina dos integrantes do projeto Anjos de Quatro Patas, em Niterói, que abriga gatos resgatados de situações de maus-tratos, incluindo felinos pretos. Todos estão castrados e disponíveis para adoção.



Durante a sexta-feira 13 e o Halloween, o grupo suspende as adoções como medida preventiva, diante do receio de que os animais sejam colocados em situações de risco.



“A procura aumenta muito nessas épocas, mas o risco também. Preservar a vida deles é mais importante do que promover adoções nesse período”, afirmam os protetores.



O grupo também relata preocupação com possíveis invasões aos locais onde os gatos ficam abrigados.



“A gente escuta relatos de rituais, capturas. Não temos nada contra a religião de ninguém, mas trabalhamos para salvar a vida desses animais. E é isso que importa”, ressaltam os integrantes.



Veterinário alerta que a pelagem não determina o comportamento A preocupação também faz parte da rotina dos integrantes do projeto Anjos de Quatro Patas, em Niterói, que abriga gatos resgatados de situações de maus-tratos, incluindo felinos pretos. Todos estão castrados e disponíveis para adoção.Durante a sexta-feira 13 e o Halloween, o grupo suspende as adoções como medida preventiva, diante do receio de que os animais sejam colocados em situações de risco.“A procura aumenta muito nessas épocas, mas o risco também. Preservar a vida deles é mais importante do que promover adoções nesse período”, afirmam os protetores.O grupo também relata preocupação com possíveis invasões aos locais onde os gatos ficam abrigados.“A gente escuta relatos de rituais, capturas. Não temos nada contra a religião de ninguém, mas trabalhamos para salvar a vida desses animais. E é isso que importa”, ressaltam os integrantes.

Laurinha é uma fêmea castrada de 8 meses Arquivo pessoal



Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, que atua no atendimento clínico geral e é pós-graduando em Medicina Felina no Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos gatos.



“Gatos pretos não são mais agressivos nem têm um temperamento específico por causa da cor. Cada gato tem sua própria personalidade, influenciada pela genética, pela socialização, pelas experiências e pelo ambiente em que vive”, explica.



O especialista destaca que, antes da adoção, a família precisa avaliar a própria rotina, as condições da residência e a capacidade de oferecer os cuidados necessários ao animal por toda a vida.



“Antes de adotar, a família precisa avaliar se tem tempo, condições e um ambiente seguro para cuidar do animal durante toda a vida dele. Também é importante conhecer seu temperamento e suas necessidades, especialmente quando já existem outros animais na casa”, esclarece Fornaro.



A adoção responsável inclui alimentação adequada, água fresca, vacinação, acompanhamento veterinário e castração quando indicada. Em casa, caixas de areia limpas, brinquedos, arranhadores, esconderijos e espaços elevados contribuem para o bem-estar dos felinos. Telas em janelas e sacadas e a restrição ao acesso livre à rua também ajudam a prevenir acidentes, doenças e desaparecimentos. Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, que atua no atendimento clínico geral e é pós-graduando em Medicina Felina no Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos gatos.“Gatos pretos não são mais agressivos nem têm um temperamento específico por causa da cor. Cada gato tem sua própria personalidade, influenciada pela genética, pela socialização, pelas experiências e pelo ambiente em que vive”, explica.O especialista destaca que, antes da adoção, a família precisa avaliar a própria rotina, as condições da residência e a capacidade de oferecer os cuidados necessários ao animal por toda a vida.“Antes de adotar, a família precisa avaliar se tem tempo, condições e um ambiente seguro para cuidar do animal durante toda a vida dele. Também é importante conhecer seu temperamento e suas necessidades, especialmente quando já existem outros animais na casa”, esclarece Fornaro.A adoção responsável inclui alimentação adequada, água fresca, vacinação, acompanhamento veterinário e castração quando indicada. Em casa, caixas de areia limpas, brinquedos, arranhadores, esconderijos e espaços elevados contribuem para o bem-estar dos felinos. Telas em janelas e sacadas e a restrição ao acesso livre à rua também ajudam a prevenir acidentes, doenças e desaparecimentos.

Benedito tem 12 anos Arquivo pessoal



A divulgação dos animais disponíveis para adoção é outro aspecto importante. Como a pelagem escura pode dificultar a obtenção de boas fotografias, imagens bem iluminadas, que mostrem o rosto e as características do gato, podem ajudar a despertar o interesse de possíveis tutores.



“Crenças e superstições nunca justificam violência contra animais. É importante agir com segurança, registrar informações quando possível e denunciar situações suspeitas”, ressalta Fornaro. A divulgação dos animais disponíveis para adoção é outro aspecto importante. Como a pelagem escura pode dificultar a obtenção de boas fotografias, imagens bem iluminadas, que mostrem o rosto e as características do gato, podem ajudar a despertar o interesse de possíveis tutores.“Crenças e superstições nunca justificam violência contra animais. É importante agir com segurança, registrar informações quando possível e denunciar situações suspeitas”, ressalta Fornaro.