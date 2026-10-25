Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos felinosArquivo pessoal
Os dados evidenciam um problema enfrentado diariamente por protetores independentes e organizações de proteção animal: o preconceito motivado por crenças populares que associam os felinos de pelagem preta ao azar e a presságios negativos. Em 27 de outubro, Dia de Conscientização pelo Gato Preto, o tema ganha destaque e reforça a necessidade de combater mitos que podem comprometer o bem-estar desses animais.
Projeto Gatorros em Apuros: quase metade dos gatos abrigados é preta
O projeto @gatorrosemapuros, abriga hoje cerca de 80 gatos, quase metade deles de pelagem preta. Todos estão disponíveis para adoção mediante entrevista, visita prévia e assinatura de um termo de responsabilidade.
A história de Benedito ilustra a dificuldade enfrentada por esses animais. O gato preto vive no abrigo há 12 anos e, apesar de ser considerado como lindo e carinhoso, ainda não encontrou uma família. Agora idoso, ele enfrenta mais uma barreira para conseguir um lar definitivo.
“O gato preto Benedito está no abrigo pouco mais de uma década. É um gato lindo e carinhoso, mas acredito que nunca será adotado, porque hoje ele também é idoso e ninguém gosta de adotar animais idosos. É uma triste realidade”, lamenta Rita de Cássia, responsável pelo abrigo.
A protetora explica que os critérios adotados pela ONG têm como objetivo garantir que os gatos encontrem lares seguros e definitivos, reduzindo o risco de devoluções.
“Não estamos aqui para dificultar nada, mas para garantir que a adoção seja definitiva e que o animal seja bem tratado e amado por toda a vida. Todo esse cuidado é para evitar que o gato seja devolvido”, afirma.
Para Rita, os gatos pretos merecem as mesmas oportunidades que os demais felinos, sem que a cor da pelagem ou a idade sejam fatores de rejeição.
“Eles são lindos, afetuosos e têm tanto amor para dar quanto qualquer outro animal. Só precisam de uma chance”, conclui.
Os interessados em conhecer o trabalho da ONG podem acessar o Instagram @gatorrosemapuros.
Anjos de Quatro Patas redobra cuidados em períodos de risco
A preocupação também faz parte da rotina dos integrantes do projeto Anjos de Quatro Patas, em Niterói, que abriga gatos resgatados de situações de maus-tratos, incluindo felinos pretos. Todos estão castrados e disponíveis para adoção.
Durante a sexta-feira 13 e o Halloween, o grupo suspende as adoções como medida preventiva, diante do receio de que os animais sejam colocados em situações de risco.
“A procura aumenta muito nessas épocas, mas o risco também. Preservar a vida deles é mais importante do que promover adoções nesse período”, afirmam os protetores.
O grupo também relata preocupação com possíveis invasões aos locais onde os gatos ficam abrigados.
“A gente escuta relatos de rituais, capturas. Não temos nada contra a religião de ninguém, mas trabalhamos para salvar a vida desses animais. E é isso que importa”, ressaltam os integrantes.
Veterinário alerta que a pelagem não determina o comportamento
Para o médico-veterinário Luiz Felipe Fornaro, que atua no atendimento clínico geral e é pós-graduando em Medicina Felina no Hospital Veterinário Taquaral, em Campinas, a cor da pelagem não determina a personalidade nem o comportamento dos gatos.
“Gatos pretos não são mais agressivos nem têm um temperamento específico por causa da cor. Cada gato tem sua própria personalidade, influenciada pela genética, pela socialização, pelas experiências e pelo ambiente em que vive”, explica.
O especialista destaca que, antes da adoção, a família precisa avaliar a própria rotina, as condições da residência e a capacidade de oferecer os cuidados necessários ao animal por toda a vida.
“Antes de adotar, a família precisa avaliar se tem tempo, condições e um ambiente seguro para cuidar do animal durante toda a vida dele. Também é importante conhecer seu temperamento e suas necessidades, especialmente quando já existem outros animais na casa”, esclarece Fornaro.
A adoção responsável inclui alimentação adequada, água fresca, vacinação, acompanhamento veterinário e castração quando indicada. Em casa, caixas de areia limpas, brinquedos, arranhadores, esconderijos e espaços elevados contribuem para o bem-estar dos felinos. Telas em janelas e sacadas e a restrição ao acesso livre à rua também ajudam a prevenir acidentes, doenças e desaparecimentos.
A divulgação dos animais disponíveis para adoção é outro aspecto importante. Como a pelagem escura pode dificultar a obtenção de boas fotografias, imagens bem iluminadas, que mostrem o rosto e as características do gato, podem ajudar a despertar o interesse de possíveis tutores.
“Crenças e superstições nunca justificam violência contra animais. É importante agir com segurança, registrar informações quando possível e denunciar situações suspeitas”, ressalta Fornaro.
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