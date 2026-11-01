Novembro Azul Pet: castração no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães

Embora as alterações prostáticas sejam mais comuns em cães idosos e não castrados, a prevenção deve acontecer em todas as fases da vida - FOTOS Freepik

Embora as alterações prostáticas sejam mais comuns em cães idosos e não castrados, a prevenção deve acontecer em todas as fases da vidaFOTOS Freepik

Publicado 01/11/2026 00:00

Assim como os homens, os cães também podem desenvolver doenças na próstata, incluindo alterações benignas e tumores. Durante o Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de próstata, a medicina veterinária reforça a importância dos cuidados com a saúde dos animais machos. A iniciativa Novembro Azul Pet chama a atenção dos responsáveis pelos animais para a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento veterinário.



Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a castração realizada preferencialmente no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães, especialmente aquelas relacionadas à influência hormonal.



“A próstata é uma glândula influenciada pelos hormônios sexuais masculinos. Por isso, a castração reduz significativamente o risco de algumas doenças prostáticas, como a hiperplasia prostática benigna. É importante que os responsáveis pelos animais conversem com o médico-veterinário sobre o momento mais adequado para realizar o procedimento”, explica.



Atenção aos sinais de alerta



Embora as alterações prostáticas sejam mais comuns em cães idosos e não castrados, a prevenção deve fazer parte da rotina de cuidados em todas as fases da vida. Entre os principais sinais de alerta estão dificuldade para urinar, lambedura excessiva da região genital, alterações no formato das fezes, que podem ficar achatadas, e presença de secreções com sangue.



“Nem sempre os primeiros sinais de uma doença prostática são facilmente percebidos. Alterações no comportamento ao urinar ou evacuar merecem atenção. Ao identificar qualquer sintoma diferente, o responsável deve procurar avaliação veterinária, evitando esperar que o quadro se agrave”, orienta Flosi.



Para cães não castrados, especialmente a partir dos seis anos, o especialista recomenda acompanhamento periódico, que pode incluir avaliação clínica e ultrassonografia abdominal. A frequência dos exames deve considerar a idade, o histórico e as condições individuais do animal.



Diagnóstico e tratamento



O diagnóstico começa com a avaliação clínica, que pode incluir o exame retal para verificar o tamanho, a consistência e possíveis alterações na próstata. Dependendo da suspeita, o veterinário pode solicitar exames complementares, como ultrassonografia, biópsia e radiografias, estas últimas utilizadas também na investigação de possíveis metástases.



O tratamento depende do tipo de alteração, da extensão da doença e das condições clínicas do paciente. Nos casos de câncer de próstata, o prognóstico pode ser reservado. Embora algumas formas da doença não tenham tratamento curativo eficaz, existem abordagens terapêuticas e medicamentos que podem contribuir para prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do animal.



O câncer de próstata é considerado incomum em cães e ainda mais raro em gatos. Entretanto, outras doenças prostáticas também podem comprometer a saúde e o bem-estar dos animais.



“Prevenção significa acompanhar a saúde do animal durante todas as fases da vida. Consultas regulares, exames indicados pelo médico-veterinário e atenção aos sinais clínicos fazem diferença para identificar alterações precocemente e proporcionar melhores condições de tratamento”, ressalta Flosi.



O especialista acrescenta que alimentação equilibrada, controle de peso e atividade física regular contribuem para a saúde geral dos pets, embora não substituam os exames preventivos.



A campanha Novembro Azul Pet reforça que a saúde dos animais machos também merece atenção. A informação, a prevenção e o acompanhamento profissional são fundamentais para garantir mais qualidade de vida e longevidade aos companheiros de quatro patas.



Doenças dermatológicas exigem diagnóstico preciso e acompanhamento veterinário



Coceira, vermelhidão, queda de pelos e otites podem indicar diferentes problemas de saúde em cães e gatos; identificação da causa é essencial para o tratamento.



Coceira persistente, vermelhidão, queda de pelos, feridas e inflamações nos ouvidos estão entre os sinais de doenças dermatológicas em cães e gatos. As manifestações podem estar relacionadas a dermatite atópica, alergias alimentares, infestações por pulgas e infecções secundárias. Como diferentes condições apresentam sintomas semelhantes, o diagnóstico preciso é fundamental para definir o tratamento e evitar a recorrência.



Um estudo publicado em 2025, com 491 atendimentos dermatológicos realizados entre 2021 e 2023 em um hospital veterinário de Belém (PA), identificou 322 casos de dermatite atópica, correspondentes a 65,8% da amostra.



Segundo Camila Camalionte, médica-veterinária, zootecnista e gerente técnica de Pet Health da Elanco Saúde Animal, a investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitários.



Entre as condições que merecem atenção está a dermatite alérgica à picada de pulga, que provoca inflamação e coceira intensa. Já a dermatite atópica é uma doença crônica que pode exigir acompanhamento e controle ao longo da vida.



A otite externa também merece atenção. Coceira, vermelhidão, secreção e odor nos ouvidos são sinais que precisam de avaliação veterinária.



Para atender a diferentes necessidades clínicas, a Elanco reúne em seu portfólio produtos voltados ao controle de parasitas, ao manejo de dermatites e ao tratamento de problemas otológicos, como Credeli™, Seresto™, Zenrelia™, Neptra™, Surosolve™ e Panolog™. A indicação deve considerar o diagnóstico, as características do animal e a orientação do médico-veterinário.



Além do tratamento, a participação dos tutores é essencial. Respeitar as orientações profissionais, manter a prevenção contra parasitas e observar mudanças no comportamento do animal contribuem para o controle dos sintomas.



Diante de sinais persistentes, a recomendação é procurar atendimento veterinário. O diagnóstico correto e o acompanhamento individualizado são fundamentais para preservar a saúde e o bem-estar de cães e gatos.

Novembro Azul Pet: castração no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães





Campanha alerta para a importância da prevenção, dos exames periódicos e da identificação dos sinais de alterações na próstata dos animais





Assim como os homens, os cães também podem desenvolver doenças na próstata, incluindo alterações benignas e tumores. Durante o Novembro Azul, campanha dedicada à conscientização sobre o câncer de próstata, a medicina veterinária reforça a importância dos cuidados com a saúde dos animais machos. A iniciativa Novembro Azul Pet chama a atenção dos responsáveis pelos animais para a prevenção, o diagnóstico precoce e o acompanhamento veterinário.





Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a castração realizada preferencialmente no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães, especialmente aquelas relacionadas à influência hormonal.





“A próstata é uma glândula influenciada pelos hormônios sexuais masculinos. Por isso, a castração reduz significativamente o risco de algumas doenças prostáticas, como a hiperplasia prostática benigna. É importante que os responsáveis pelos animais conversem com o médico-veterinário sobre o momento mais adequado para realizar o procedimento”, explica.





Atenção aos sinais de alerta





Embora as alterações prostáticas sejam mais comuns em cães idosos e não castrados, a prevenção deve fazer parte da rotina de cuidados em todas as fases da vida. Entre os principais sinais de alerta estão dificuldade para urinar, lambedura excessiva da região genital, alterações no formato das fezes, que podem ficar achatadas, e presença de secreções com sangue.





“Nem sempre os primeiros sinais de uma doença prostática são facilmente percebidos. Alterações no comportamento ao urinar ou evacuar merecem atenção. Ao identificar qualquer sintoma diferente, o responsável deve procurar avaliação veterinária, evitando esperar que o quadro se agrave”, orienta Flosi.





Para cães não castrados, especialmente a partir dos seis anos, o especialista recomenda acompanhamento periódico, que pode incluir avaliação clínica e ultrassonografia abdominal. A frequência dos exames deve considerar a idade, o histórico e as condições individuais do animal.





Diagnóstico e tratamento





O diagnóstico começa com a avaliação clínica, que pode incluir o exame retal para verificar o tamanho, a consistência e possíveis alterações na próstata. Dependendo da suspeita, o veterinário pode solicitar exames complementares, como ultrassonografia, biópsia e radiografias, estas últimas utilizadas também na investigação de possíveis metástases.





O tratamento depende do tipo de alteração, da extensão da doença e das condições clínicas do paciente. Nos casos de câncer de próstata, o prognóstico pode ser reservado. Embora algumas formas da doença não tenham tratamento curativo eficaz, existem abordagens terapêuticas e medicamentos que podem contribuir para prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida do animal.





O câncer de próstata é considerado incomum em cães e ainda mais raro em gatos. Entretanto, outras doenças prostáticas também podem comprometer a saúde e o bem-estar dos animais.





“Prevenção significa acompanhar a saúde do animal durante todas as fases da vida. Consultas regulares, exames indicados pelo médico-veterinário e atenção aos sinais clínicos fazem diferença para identificar alterações precocemente e proporcionar melhores condições de tratamento”, ressalta Flosi.





O especialista acrescenta que alimentação equilibrada, controle de peso e atividade física regular contribuem para a saúde geral dos pets, embora não substituam os exames preventivos.





A campanha Novembro Azul Pet reforça que a saúde dos animais machos também merece atenção. A informação, a prevenção e o acompanhamento profissional são fundamentais para garantir mais qualidade de vida e longevidade aos companheiros de quatro patas.

Doenças dermatológicas exigem diagnóstico preciso e acompanhamento veterinário





Coceira, vermelhidão, queda de pelos e otites podem indicar diferentes problemas de saúde em cães e gatos; identificação da causa é essencial para o tratamento.





Coceira persistente, vermelhidão, queda de pelos, feridas e inflamações nos ouvidos estão entre os sinais de doenças dermatológicas em cães e gatos. As manifestações podem estar relacionadas a dermatite atópica, alergias alimentares, infestações por pulgas e infecções secundárias. Como diferentes condições apresentam sintomas semelhantes, o diagnóstico preciso é fundamental para definir o tratamento e evitar a recorrência.





Um estudo publicado em 2025, com 491 atendimentos dermatológicos realizados entre 2021 e 2023 em um hospital veterinário de Belém (PA), identificou 322 casos de dermatite atópica, correspondentes a 65,8% da amostra.





Segundo Camila Camalionte, médica-veterinária, zootecnista e gerente técnica de Pet Health da Elanco Saúde Animal, a investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitários.





Entre as condições que merecem atenção está a dermatite alérgica à picada de pulga, que provoca inflamação e coceira intensa. Já a dermatite atópica é uma doença crônica que pode exigir acompanhamento e controle ao longo da vida.





A otite externa também merece atenção. Coceira, vermelhidão, secreção e odor nos ouvidos são sinais que precisam de avaliação veterinária.





Para atender a diferentes necessidades clínicas, a Elanco reúne em seu portfólio produtos voltados ao controle de parasitas, ao manejo de dermatites e ao tratamento de problemas otológicos, como Credeli™, Seresto™, Zenrelia™, Neptra™, Surosolve™ e Panolog™. A indicação deve considerar o diagnóstico, as características do animal e a orientação do médico-veterinário.





Além do tratamento, a participação dos tutores é essencial. Respeitar as orientações profissionais, manter a prevenção contra parasitas e observar mudanças no comportamento do animal contribuem para o controle dos sintomas.





Diante de sinais persistentes, a recomendação é procurar atendimento veterinário. O diagnóstico correto e o acompanhamento individualizado são fundamentais para preservar a saúde e o bem-estar de cães e gatos.