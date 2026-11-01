A investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitários - Banco de imagens Pexels

A investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitáriosBanco de imagens Pexels

Publicado 01/11/2026 13:35

Coceira persistente, vermelhidão, queda de pelos, feridas e inflamações nos ouvidos estão entre os sinais de doenças dermatológicas em cães e gatos. As manifestações podem estar relacionadas a dermatite atópica, alergias alimentares, infestações por pulgas e infecções secundárias. Como diferentes condições apresentam sintomas semelhantes, o diagnóstico preciso é fundamental para definir o tratamento e evitar a recorrência.

Um estudo publicado em 2025, com 491 atendimentos dermatológicos realizados entre 2021 e 2023 em um hospital veterinário de Belém (PA), identificou 322 casos de dermatite atópica, correspondentes a 65,8% da amostra.

Segundo Camila Camalionte, médica-veterinária, zootecnista e gerente técnica de Pet Health da Elanco Saúde Animal, a investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitários.

Entre as condições que merecem atenção está a dermatite alérgica à picada de pulga, que provoca inflamação e coceira intensa. Já a dermatite atópica é uma doença crônica que pode exigir acompanhamento e controle ao longo da vida.

A otite externa também merece atenção. Coceira, vermelhidão, secreção e odor nos ouvidos são sinais que precisam de avaliação veterinária.

Para atender a diferentes necessidades clínicas, a Elanco reúne em seu portfólio produtos voltados ao controle de parasitas, ao manejo de dermatites e ao tratamento de problemas otológicos, como Credeli™, Seresto™, Zenrelia™, Neptra™, Surosolve™ e Panolog™. A indicação deve considerar o diagnóstico, as características do animal e a orientação do médico-veterinário.

Além do tratamento, a participação dos tutores é essencial. Respeitar as orientações profissionais, manter a prevenção contra parasitas e observar mudanças no comportamento do animal contribuem para o controle dos sintomas.

Diante de sinais persistentes, a recomendação é procurar atendimento veterinário. O diagnóstico correto e o acompanhamento individualizado são fundamentais para preservar a saúde e o bem-estar de cães e gatos.