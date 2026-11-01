A investigação clínica deve considerar o histórico do animal, os sintomas e possíveis fatores ambientais e parasitáriosBanco de imagens Pexels
Doenças dermatológicas exigem diagnóstico preciso e acompanhamento veterinário
Coceira, vermelhidão, queda de pelos e otites podem indicar diferentes problemas de saúde em cães e gatos; identificação da causa é essencial para o tratamento
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Novembro Azul Pet: castração no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães
Campanha alerta para a importância da prevenção, dos exames periódicos e da identificação dos sinais de alterações na próstata dos animai
Gatos pretos enfrentam preconceito e esperam mais tempo por adoção
No Dia de Conscientização pelo Gato Preto, celebrado em 27 de outubro, pesquisa aponta que 56% das organizações de proteção animal entrevistadas relatam maior demora na adoção desses felinos, que ainda enfrentam superstições e preconceito
Doação de sangue animal: solidariedade que pode salvar vidas
Ação liderada pelo cão Rudá, na Tijuca, reforça a importância dos doadores; história de Foca revela os desafios enfrentados por protetoras para custear transfusões e tratamentos veterinários
Outubro Rosa Pet: atenção aos primeiros sinais do câncer de mama pode salvar a vida de cães e gatos
Campanha reforça a importância da identificação precoce de nódulos mamários; estudo brasileiro aponta que 70,2% das cadelas avaliadas com tumores mamários apresentavam sobrepeso ou obesidade
Antioxidantes na ração: entenda o que eles fazem no alimento dos pets
Chamativo: substâncias ajudam a preservar nutrientes e a qualidade da ração; veja as diferenças entre opções naturais e sintéticas
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