Entre os desafios da medicina felina está a Doença Renal Crônica (DRC) - Freepik

Entre os desafios da medicina felina está a Doença Renal Crônica (DRC)Freepik

Publicado 08/11/2026 00:00

Independentes, carismáticos e cada vez mais presentes nos lares brasileiros, os gatos já somam cerca de 30,8 milhões de animais no país, segundo dados do Instituto Pet Brasil. Com esse crescimento, aumenta também a importância da prevenção e do acompanhamento veterinário para garantir a saúde e o bem-estar dos felinos.

A Elanco, empresa global de saúde animal que desenvolve medicamentos e soluções para a prevenção e o tratamento de doenças em animais de companhia e de produção, destaca a importância dos cuidados contínuos com os gatos. “Consultas regulares permitem identificar alterações ainda no início e ampliar as chances de um tratamento eficaz”, explica Camila Camalionte, médica-veterinária e gerente técnica de Pet Health da empresa.

Entre os principais desafios da medicina felina está a Doença Renal Crônica (DRC), condição frequente, especialmente entre animais idosos. Silenciosa e progressiva, a enfermidade pode comprometer a qualidade de vida dos gatos quando não é diagnosticada e acompanhada adequadamente.

Perda de apetite, emagrecimento, aumento da ingestão de água, maior volume urinário, vômitos e diarreia estão entre os possíveis sinais. Por isso, mudanças no comportamento e nos hábitos do animal devem ser observadas pelos tutores.

“A DRC pode ser fatal se não for acompanhada. Com o diagnóstico precoce, é possível instituir um tratamento adequado e proporcionar mais tempo e qualidade de vida ao gato”, afirma Camila.

O tratamento depende do estágio da doença e das condições clínicas do animal. Entre as possibilidades estão terapias para controlar a anemia, estimular o apetite e proteger a função renal. A Elanco possui soluções voltadas a esse manejo, como Varenzin™, Elura™ e Fortekor™ Flavour, destinadas a diferentes necessidades de gatos com DRC. A utilização deve ocorrer sob prescrição veterinária.

Outro cuidado indispensável é o controle de parasitas. Pulgas e vermes podem provocar problemas de saúde e, em determinadas situações, representar riscos também para os seres humanos. A prevenção deve ser mantida durante todo o ano, com produtos adequados à espécie, à idade e ao peso do animal.

Entre as opções disponíveis no mercado estão comprimidos, soluções tópicas e coleiras antiparasitárias. A Elanco oferece produtos como Credeli™ Gatos, Seresto™, Drontal™ Gatos, Milbemax™ G e Advocate™ Gatos. A escolha deve considerar as características de cada felino e a orientação do médico-veterinário.

A alimentação também merece atenção. Uma dieta equilibrada, água fresca disponível em diferentes pontos da casa e acompanhamento do peso ajudam a manter a saúde dos animais. Gatos com doenças crônicas podem precisar de adaptações nutricionais específicas.

O ambiente doméstico influencia diretamente o bem-estar físico e emocional dos felinos. Brinquedos, arranhadores, prateleiras e locais elevados estimulam comportamentos naturais e ajudam a reduzir o estresse. A caixa de areia deve ser mantida limpa, e o ambiente precisa oferecer espaços tranquilos e seguros.

Evitar plantas tóxicas, fios expostos e objetos cortantes também faz parte dos cuidados. Além disso, vacinação e vermifugação devem seguir as recomendações do médico-veterinário.

Para quem acaba de receber um gato em casa, os primeiros meses são importantes para estabelecer uma rotina saudável. Avaliação clínica, vacinação, vermifugação e adaptação do ambiente contribuem para o desenvolvimento do animal.

A observação diária completa os cuidados. Alterações no apetite, no consumo de água, na frequência urinária e no comportamento podem indicar problemas de saúde. Identificar esses sinais precocemente e buscar orientação profissional são medidas fundamentais para garantir uma vida mais saudável e longeva aos gatos.