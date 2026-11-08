Quanto antes o diagnóstico for realizado, maiores são as possibilidades de controlar a doença e preservar a qualidade de vida dos animais - Pexels

Quanto antes o diagnóstico for realizado, maiores são as possibilidades de controlar a doença e preservar a qualidade de vida dos animaisPexels

Publicado 08/11/2026 00:00

O diabetes não é uma doença exclusiva dos seres humanos. Cães e gatos também podem desenvolver a condição, que exige diagnóstico precoce, acompanhamento veterinário e cuidados permanentes. No Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, o alerta se estende à saúde dos animais de estimação e à importância de reconhecer os primeiros sinais da doença.

O diabetes mellitus ocorre quando o organismo não produz insulina em quantidade suficiente ou não consegue utilizar adequadamente o hormônio, provocando o aumento da glicose no sangue. Entre os principais sintomas estão sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome exagerada e perda de peso. Obesidade, predisposição individual e alterações metabólicas estão entre os fatores que merecem atenção.

Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, identificar essas manifestações é fundamental para evitar complicações.

“Um dos desafios é que os sintomas podem ser confundidos com mudanças naturais do comportamento do animal. Aumento da sede, maior volume de urina, fome excessiva e perda de peso são sinais que merecem investigação veterinária. Quanto antes o diagnóstico for realizado, maiores são as possibilidades de controlar a doença e preservar a qualidade de vida”, explica.

Diferenças entre cães e gatos

Embora apresentem sintomas semelhantes, cães e gatos possuem diferenças importantes no desenvolvimento do diabetes. Nos cães, a doença geralmente está associada à destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Por isso, muitos pacientes precisam receber o hormônio por meio de aplicações para manter a glicemia sob controle.

Nos gatos, o quadro costuma estar relacionado à resistência à ação da insulina, frequentemente associada à obesidade e a alterações metabólicas. Uma particularidade dos felinos é a possibilidade de remissão do diabetes em alguns casos, especialmente quando o diagnóstico acontece precocemente e o tratamento adequado é iniciado. Mesmo quando os níveis de glicose voltam ao normal sem a necessidade de insulina, o animal continua precisando de acompanhamento, pois a doença pode retornar.

Diagnóstico e cuidados preventivos

O diagnóstico é realizado por meio de avaliação clínica e exames laboratoriais, incluindo a dosagem de glicose no sangue. Em gatos, a dosagem de frutosamina também pode auxiliar na investigação, especialmente porque o estresse durante a consulta pode provocar alterações temporárias na glicemia.

A prevenção envolve alimentação equilibrada, controle do peso e atividade física regular. A obesidade é um importante fator de risco, principalmente entre os felinos, tornando o acompanhamento nutricional e o estímulo à movimentação medidas importantes para a saúde metabólica.

Flosi alerta ainda para os riscos da automedicação. “O tratamento depende da espécie, da condição clínica e da resposta individual. A automedicação ou a tentativa de adaptar medicamentos utilizados por humanos pode trazer riscos importantes”, ressalta.

A conscientização sobre o diabetes em cães e gatos reforça a importância das consultas periódicas e da atenção dos responsáveis a qualquer mudança de comportamento. Sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome exagerada e emagrecimento são sinais que devem motivar uma avaliação veterinária. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado são fundamentais para controlar a doença e proporcionar mais qualidade de vida aos animais.

*Diabetes também afeta cães e gatos e diagnóstico precoce é fundamental para controlar a doença*





_No Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, médico-veterinário alerta para sinais como sede excessiva, aumento da frequência urinária e perda de peso nos animais_





O diabetes não é uma doença exclusiva dos seres humanos. Cães e gatos também podem desenvolver a condição, que exige diagnóstico precoce, acompanhamento veterinário e cuidados permanentes. No Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, o alerta se estende à saúde dos animais de estimação e à importância de reconhecer os primeiros sinais da doença.





O diabetes mellitus ocorre quando o organismo não produz insulina em quantidade suficiente ou não consegue utilizar adequadamente o hormônio, provocando o aumento da glicose no sangue. Entre os principais sintomas estão sede excessiva, aumento da frequência urinária, fome exagerada e perda de peso. Obesidade, predisposição individual e alterações metabólicas estão entre os fatores que merecem atenção.





Segundo o médico-veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, identificar essas manifestações é fundamental para evitar complicações.





“Um dos desafios é que os sintomas podem ser confundidos com mudanças naturais do comportamento do animal. Aumento da sede, maior volume de urina, fome excessiva e perda de peso são sinais que merecem investigação veterinária. Quanto antes o diagnóstico for realizado, maiores são as possibilidades de controlar a doença e preservar a qualidade de vida”, explica.





Diferenças entre cães e gatos





Embora apresentem sintomas semelhantes, cães e gatos possuem diferenças importantes no desenvolvimento do diabetes. Nos cães, a doença geralmente está associada à destruição das células do pâncreas responsáveis pela produção de insulina. Por isso, muitos pacientes precisam receber o hormônio por meio de aplicações para manter a glicemia sob controle.





Nos gatos, o quadro costuma estar relacionado à resistência à ação da insulina, frequentemente associada à obesidade e a alterações metabólicas. Uma particularidade dos felinos é a possibilidade de remissão do diabetes em alguns casos, especialmente quando o diagnóstico acontece precocemente e o tratamento adequado é iniciado. Mesmo quando os níveis de glicose voltam ao normal sem a necessidade de insulina, o animal continua precisando de acompanhamento, pois a doença pode retornar.





Diagnóstico e cuidados preventivos





O diagnóstico é realizado por meio de avaliação clínica e exames laboratoriais, incluindo a dosagem de glicose no sangue. Em gatos, a dosagem de frutosamina também pode auxiliar na investigação, especialmente porque o estresse durante a consulta pode provocar alterações temporárias na glicemia.





A prevenção envolve alimentação equilibrada, controle do peso e atividade física regular. A obesidade é um importante fator de risco, principalmente entre os felinos, tornando o acompanhamento nutricional e o estímulo à movimentação medidas importantes para a saúde metabólica.





Flosi alerta ainda para os riscos da automedicação. “O tratamento depende da espécie, da condição clínica e da resposta individual. A automedicação ou a tentativa de adaptar medicamentos utilizados por humanos pode trazer riscos importantes”, ressalta.



