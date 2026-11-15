Ao lado dos pais, João Paulo e Emanoel, o cão celebrou o aniversário cercado de carinho e amigos - Arquivo pessoal

Ao lado dos pais, João Paulo e Emanoel, o cão celebrou o aniversário cercado de carinho e amigosArquivo pessoal

Publicado 15/11/2026 00:00

Dois anos de vida, muitas comemorações e uma paixão que atravessa gerações. No dia 1º de outubro, o shih-tzu Flocos ganhou uma festa de aniversário com decoração nas cores do Fluminense, time que passou a fazer parte de sua história e até de sua identidade. Ao lado dos pais, João Paulo Alves Nóbrega e Emanoel Alves Nóbrega, o cão celebrou a data cercado de carinho, amigos e muito espírito tricolor.

A escolha do clube, no entanto, tem um significado especial. João Paulo decidiu adotar o Fluminense como uma forma de homenagear o pai, Carlos Alberto de Albuquerque Nóbrega, torcedor apaixonado pelo Tricolor das Laranjeiras. A ideia foi prestar essa homenagem em vida, permitindo que Carlos pudesse acompanhar e compartilhar a paixão que acabou sendo incorporada à rotina da família.

O envolvimento foi tão grande que Flocos ganhou até carteirinha de torcedor e passou a integrar o Dog Flu, grupo que reúne tutores fluminenses que compartilham o amor pelo clube e pelos animais.

Para João Paulo, celebrar a vida do cão é uma tradição. Todos os meses de Flocos foram comemorados com os chamados mêsversários, em parceria com o buffet pet Patas de Mel. O primeiro aniversário teve como tema o Batman. Já a festa de dois anos foi inteiramente dedicada ao Fluminense e contou com a presença da atriz global Meg, que interpreta Maria Antonieta na novela das 21h, Quem Ama Cuida.

“Só quem tem pet entende esse amor e a importância de celebrar a vida deles”, afirma João Paulo.

De pet a blogueiro

A personalidade de Flocos também conquistou espaço nas redes sociais. O shih-tzu ganhou perfil de blogueiro, com vídeos e fotografias que mostram sua rotina, habilidades e interação com outros animais. João Paulo conta que aprendeu por conta própria, pesquisando na internet, técnicas de adestramento e conseguiu treinar o próprio cão.

O resultado é um cachorro descrito pelos tutores como esperto, sociável e cheio de personalidade, que também reúne parcerias com diferentes empresas.

Dentro de casa, Flocos tem até um apelido curioso. “Brincamos que ele é um golden disfarçado de shih-tzu. É um verdadeiro comilão e ama água, como um golden de verdade”, conta João Paulo.

A agenda do aniversariante também é movimentada. Quando os tutores precisam se ausentar, ele fica em creches e hotéis especializados para animais. Flocos ainda participa dos encontros dos Aumigos Cariocas, grupo que reúne cães e seus tutores no Aterro do Flamengo para momentos de brincadeira e confraternização. As comemorações de datas especiais e os eventos voltados ao universo pet na cidade também fazem parte de sua programação.

Entre festas temáticas, passeios, amizades e uma torcida organizada, Flocos construiu uma rotina que vai muito além dos cuidados com um animal de estimação. Aos dois anos, o pequeno tricolor já ocupa um lugar especial na família: é companhia, motivo de celebração e símbolo de uma homenagem que une diferentes gerações.