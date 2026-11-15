Ao lado dos pais, João Paulo e Emanoel, o cão celebrou o aniversário cercado de carinho e amigosArquivo pessoal
Flocos completa dois anos com festa tricolor e homenagem ao avô
Shih-tzu ganhou comemoração com as cores do Fluminense, clube escolhido em homenagem ao avô de um dos tutores
Festas pet ganham espaço e transformam animais em protagonistas
Comemorações personalizadas para cães e gatos movimentam salões, buffets e fornecedores especializados
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Shih-tzu ganhou comemoração com as cores do Fluminense, clube escolhido em homenagem ao avô de um dos tutores
Saúde dos gatos exige prevenção e acompanhamento veterinário
População felina no Brasil chega a 30,8 milhões de animais; alimentação equilibrada, prevenção de doenças e cuidados diários contribuem para a qualidade de vida dos pets
Diabetes também afeta cães e gatos; diagnóstico precoce é fundamental
No Dia Mundial do Diabetes, celebrado em 14 de novembro, médico-veterinário alerta para sinais como sede excessiva, aumento da frequência urinária e perda de peso nos animais
Doenças dermatológicas exigem diagnóstico preciso e acompanhamento veterinário
Coceira, vermelhidão, queda de pelos e otites podem indicar diferentes problemas de saúde em cães e gatos; identificação da causa é essencial para o tratamento
Novembro Azul Pet: castração no primeiro ano de vida pode prevenir mais de 90% das doenças prostáticas em cães
Campanha alerta para a importância da prevenção, dos exames periódicos e da identificação dos sinais de alterações na próstata dos animai
Gatos pretos enfrentam preconceito e esperam mais tempo por adoção
No Dia de Conscientização pelo Gato Preto, celebrado em 27 de outubro, pesquisa aponta que 56% das organizações de proteção animal entrevistadas relatam maior demora na adoção desses felinos, que ainda enfrentam superstições e preconceito
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