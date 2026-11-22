Após um episódio de engasgo, avaliação veterinária é fundamental - Arquivo pessoal

Após um episódio de engasgo, avaliação veterinária é fundamentalArquivo pessoal

Publicado 22/11/2026 00:00

Um cachorro que leva as patas à boca, fica agitado e apresenta dificuldade para respirar pode estar engasgado. A situação exige atenção imediata, principalmente quando o animal não consegue tossir, emitir sons ou respirar normalmente. Reconhecer os sinais e saber como agir pode fazer diferença até a chegada ao atendimento veterinário.



O engasgo acontece quando alimentos, ossos, brinquedos ou outros objetos obstruem parcial ou totalmente a passagem de ar. Nos casos mais graves, a falta de oxigênio pode provocar perda de consciência.



Segundo o médico veterinário Leonardo Augusti, do Hospital Veterinário Taquaral, os sinais podem ser confundidos com episódios de tosse ou vômito.



“No engasgo, o cão pode apresentar dificuldade para respirar, agitação, salivação excessiva e tentativas de levar as patas à boca, como se quisesse retirar algo da garganta. Já no vômito, são mais comuns as contrações abdominais e a tentativa de expelir o conteúdo do estômago”, explica.



*Quando o engasgo é uma emergência?*



Respiração acelerada ou com esforço, pescoço esticado, boca aberta mesmo em repouso e fraqueza são sinais de dificuldade respiratória. A coloração da língua e das gengivas também merece atenção.



“Língua ou gengivas azuladas ou arroxeadas podem indicar que o animal não está recebendo oxigênio suficiente. É um sinal grave”, alerta Augusti.



Quando o cão não consegue respirar, tossir ou emitir sons, a orientação é procurar atendimento veterinário imediatamente.



O que fazer e o que evitar?

Na tentativa de ajudar, alguns tutores podem acabar agravando a situação. Colocar os dedos às cegas na garganta do animal, tentar retirar objetos que não estejam visíveis, oferecer água ou comida e provocar vômito são atitudes que devem ser evitadas.



“Tentar retirar um objeto sem conseguir visualizá-lo pode empurrá-lo ainda mais para as vias respiratórias e provocar lesões”, explica o veterinário.



Mesmo quando o animal consegue eliminar o objeto e volta a respirar normalmente, a avaliação veterinária é recomendada, pois podem ocorrer irritações ou lesões nas vias respiratórias.



Alimentos e brinquedos exigem atenção



Ossos, pedaços grandes de carne, petiscos duros, caroços de frutas, espigas de milho, bolinhas pequenas e partes de brinquedos estão entre os itens que podem provocar engasgos.



Cães que comem muito rápido também merecem atenção. A ingestão acelerada pode dificultar a mastigação e favorecer episódios de engasgo, regurgitação e vômito. Comedouros lentos podem ajudar a controlar a velocidade da alimentação, desde que sejam adequados ao porte do animal.



Filhotes exigem cuidados especiais porque costumam explorar o ambiente com a boca. Já cães idosos podem apresentar alterações na mastigação e na deglutição.



Nem toda tosse é engasgo



Episódios frequentes de tosse, regurgitação ou dificuldade respiratória podem estar relacionados a outras condições, como colapso de traqueia, infecções respiratórias e doenças cardíacas.



Raças como Pug, Bulldog Francês e Bulldog Inglês apresentam características anatômicas que podem dificultar a respiração. Yorkshire Terrier e Lulu da Pomerânia também têm predisposição ao colapso de traqueia.



A prevenção começa dentro de casa, com a escolha de brinquedos resistentes e adequados ao porte do animal, alimentos oferecidos em tamanhos apropriados e objetos pequenos mantidos fora do alcance.



“Em uma emergência, o mais importante é reconhecer que existe uma dificuldade respiratória, manter a calma, evitar procedimentos que possam agravar a situação e procurar atendimento veterinário o quanto antes”, orienta Augusti.

*Engasgo em cães: saiba reconhecer os sinais de emergência e como agir*





Dificuldade para respirar, patas na boca e alteração na cor da língua são sinais de alerta. Médico-veterinário orienta sobre os cuidados e os erros que devem ser evitados





Um cachorro que leva as patas à boca, fica agitado e apresenta dificuldade para respirar pode estar engasgado. A situação exige atenção imediata, principalmente quando o animal não consegue tossir, emitir sons ou respirar normalmente. Reconhecer os sinais e saber como agir pode fazer diferença até a chegada ao atendimento veterinário.





O engasgo acontece quando alimentos, ossos, brinquedos ou outros objetos obstruem parcial ou totalmente a passagem de ar. Nos casos mais graves, a falta de oxigênio pode provocar perda de consciência.





Segundo o médico-veterinário Leonardo Augusti, do Hospital Veterinário Taquaral, os sinais podem ser confundidos com episódios de tosse ou vômito.





“No engasgo, o cão pode apresentar dificuldade para respirar, agitação, salivação excessiva e tentativas de levar as patas à boca, como se quisesse retirar algo da garganta. Já no vômito, são mais comuns as contrações abdominais e a tentativa de expelir o conteúdo do estômago”, explica.





*Quando o engasgo é uma emergência?*





Respiração acelerada ou com esforço, pescoço esticado, boca aberta mesmo em repouso e fraqueza são sinais de dificuldade respiratória. A coloração da língua e das gengivas também merece atenção.





“Língua ou gengivas azuladas ou arroxeadas podem indicar que o animal não está recebendo oxigênio suficiente. É um sinal grave”, alerta Augusti.





Quando o cão não consegue respirar, tossir ou emitir sons, a orientação é procurar atendimento veterinário imediatamente.





*O que fazer e o que evitar?**





Na tentativa de ajudar, alguns tutores podem acabar agravando a situação. Colocar os dedos às cegas na garganta do animal, tentar retirar objetos que não estejam visíveis, oferecer água ou comida e provocar vômito são atitudes que devem ser evitadas.





“Tentar retirar um objeto sem conseguir visualizá-lo pode empurrá-lo ainda mais para as vias respiratórias e provocar lesões”, explica o veterinário.





Mesmo quando o animal consegue eliminar o objeto e volta a respirar normalmente, a avaliação veterinária é recomendada, pois podem ocorrer irritações ou lesões nas vias respiratórias.





*Alimentos e brinquedos exigem atenção*





Ossos, pedaços grandes de carne, petiscos duros, caroços de frutas, espigas de milho, bolinhas pequenas e partes de brinquedos estão entre os itens que podem provocar engasgos.





Cães que comem muito rápido também merecem atenção. A ingestão acelerada pode dificultar a mastigação e favorecer episódios de engasgo, regurgitação e vômito. Comedouros lentos podem ajudar a controlar a velocidade da alimentação, desde que sejam adequados ao porte do animal.





Filhotes exigem cuidados especiais porque costumam explorar o ambiente com a boca. Já cães idosos podem apresentar alterações na mastigação e na deglutição.





*Nem toda tosse é engasgo*





Episódios frequentes de tosse, regurgitação ou dificuldade respiratória podem estar relacionados a outras condições, como colapso de traqueia, infecções respiratórias e doenças cardíacas.





Raças como Pug, Bulldog Francês e Bulldog Inglês apresentam características anatômicas que podem dificultar a respiração. Yorkshire Terrier e Lulu da Pomerânia também têm predisposição ao colapso de traqueia.





A prevenção começa dentro de casa, com a escolha de brinquedos resistentes e adequados ao porte do animal, alimentos oferecidos em tamanhos apropriados e objetos pequenos mantidos fora do alcance.



