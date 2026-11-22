A utilização inadequada de antibióticos nos pets pode contribuir para o desenvolvimento e a disseminação de bactérias mais resistentesfotos Freepik
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