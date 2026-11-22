A utilização inadequada de antibióticos nos pets pode contribuir para o desenvolvimento e a disseminação de bactérias mais resistentes - fotos Freepik

A utilização inadequada de antibióticos nos pets pode contribuir para o desenvolvimento e a disseminação de bactérias mais resistentesfotos Freepik

Publicado 22/11/2026 00:00

O uso de antibióticos sem orientação veterinária pode trazer consequências que vão além da saúde dos animais. A administração inadequada desses medicamentos em cães e gatos contribui para o desenvolvimento e a disseminação de bactérias resistentes, tornando algumas infecções mais difíceis de tratar e ampliando os riscos para a saúde pública.

O alerta ganha destaque durante a Semana Mundial de Conscientização sobre a Resistência aos Antimicrobianos, realizada entre os dias 18 e 24 de novembro. A mobilização reúne profissionais das áreas de saúde humana, animal e ambiental para discutir estratégias de prevenção e o uso responsável desses medicamentos.

Na rotina veterinária, a automedicação está entre as principais preocupações. Muitos tutores recorrem a antibióticos que possuem em casa ou reaproveitam medicamentos prescritos anteriormente, sem considerar que cada infecção exige avaliação específica.

Segundo o médico veterinário Francis Flosi, diretor-geral da Faculdade de Medicina Veterinária Qualittas, a prática pode comprometer o tratamento e favorecer a resistência bacteriana.

"Antibiótico não deve ser utilizado por conta própria. Nem toda infecção é causada por bactéria, e o medicamento inadequado pode não resolver o problema, além de contribuir para a seleção de microrganismos resistentes. A prescrição deve ser feita pelo médico-veterinário, considerando o quadro clínico e a necessidade de tratamento", explica.

A resistência pode comprometer tratamentos

A resistência antimicrobiana ocorre quando microrganismos, como bactérias, desenvolvem mecanismos que reduzem ou impedem a ação dos medicamentos utilizados para combatê-los. Com isso, infecções antes tratadas com determinados antibióticos podem exigir terapias mais complexas, com menos opções de medicamentos e acompanhamento prolongado.

O problema também preocupa a medicina veterinária pela possibilidade de circulação de bactérias resistentes entre animais, seres humanos e o ambiente. A convivência próxima entre cães, gatos e seus responsáveis reforça a importância de medidas preventivas.

Esse cenário está relacionado ao conceito de Saúde Única, que reconhece a conexão entre a saúde humana, animal e ambiental.

"É importante compreender que a resistência antimicrobiana não afeta somente os animais. Ela envolve a saúde humana e o meio ambiente. Por isso, o conceito de Saúde Única é tão importante: a prevenção depende de ações integradas e do uso responsável dos medicamentos em todas essas áreas", ressalta Flosi.