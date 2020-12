Welcione Oliveira Reprodução

Por O Dia

A engenheira ambiental e empresária Welcione Oliveira resolveu entrar nas redes sociais como influenciadora e escolheu compartilhar assuntos sobre bem-estar nas redes sociais. Deu tanto certo que hoje, ela tem 1 milhão de seguidores e comemora a marca. "Mesmo sendo engenheira de formação, eu decidi me aventurar e estudar novos caminhos e conhecimentos, que me trouxeram até aqui hoje, e que tem impactado positivamente tantas pessoas. Digo que o segredo estar em decidir mudar de dentro para fora. A gente só se torna pessoas mais bonitas e vencedoras quando acreditamos que somos assim. É mudar a mente e os hábitos para depois mudar todo o restante. Fico feliz de ver essas pessoas me acompanhando, compartilhando comigo as suas questões. Só agradeço”, explicou.