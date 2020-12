Filhos de Hulk curtem férias com o pai e a prima madrasta Reprodução Instagram

Hulk e sua atual mulher, Camila Ângelo, chegaram da China há algumas semanas para curtir o fim do ano no Brasil. Os dois, que moram na China, onde o craque atua por um time local, estão juntos passeando pelo Nordeste e, nesta semana da virada do ano, seguem acompanhados pelos três filhos do jogador. As crianças são frutos do relacionamento dele com a ex-muher, Iran Ângelo, a tia da Camila. Hulk tem registrado algumas imagens das férias em família que os filhos estão tendo com ele e a Camila, que além de madrasta, também é prima das crianças. Confira alguns cliques da viagem: