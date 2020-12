Quadro 'Erlan na Minha Casa' deixa Record TV na liderança em pleno feriado Reprodução Record TV

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:23

A TV Cidade Fortaleza, afiliada da Record TV no estado, conseguiu chegar na liderança no último dia 25, em pleno feriado de Natal. A atração é comandada pelo jornalista Erlan Bastos. Nesta ocasião, a TV Cidade apostou no quadro 'Erlan na Minha Casa', que é inspirado no famoso quadro que fez sucesso com já falecido Gugu Liberato, o 'Gugu na Minha Casa'.



Às 14:14, a Record liderava com 6.7, Globo 6.1 e SBT com 3.0 pontos de audiência no minuto a minuto. Durante a exibição do 'Erlan na Minha Casa', o Balanço Geral Ceará brigou por vários minutos pela liderança e chegou a ganhar em diversos momentos. No quadro, Erlan foi até a casa de dona Maria Ribeiro. Ela precisava achar 10 objetos em uma lista que o apresentador levou até a casa da telespectadora e ganharia 50 reais por cada objeto encontrado. Maria Ribeiro encontrou todos.



Exibido entre 13:59 e 14:33, o quadro 'Erlan na Minha Casa' fechou na vice-liderança isolada na média e muito próximo à Globo. Os números de audiência envolvem a região metropolitana de Fortaleza. Globo 7.6, Record TV 6.9 e SBT 2.7 pontos.



Na média do programa inteiro, das 13:55 as 15:15, o 'Balanço Geral CE' também ficou na vice-liderança isolada com 6.1 pontos e 14,7 share. A Globo ficou com 8.9 e SBT com 2.7.



TRADICIONAL CIDADE 190 TAMBÉM GARANTIU A VICE



O já tradicional programa policial da TV Cidade em Fortaleza, o 'Cidade 190', também garantiu a vice-liderança na briga pela audiência e fechou com média de 5.7 pontos e 13,7% de share. Globo 9.6 e SBT com 3.1. A atração é apresentada por Márcio Lopes e Evaldo Costa