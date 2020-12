Pétala Barreiros/Lívia Andrade Reprodução Instagram

Depois de todo bafafá envolvendo a lavação de roupa suja entre a influenciadora Pétala Barreiros, o ex-marido dela e dono do Festival Villa Mix, Marcos Araújo e a Lívia Andrade, que acabou entrando na treta que nem era dela, a ex-apresentadora do SBT veio a publico dizer que irá processar a Pétala por ter se sentido ofendida após ela chamá-la de 'amante'.

"Estou aqui porque é um assunto sério. Faço meus deboches e levo as coisas na brincadeira até a página 10. Só que isso ficou um pouco sério demais. Por isso eu precisei, sim, acionar advogados. Eu não gostaria de fazer isso, mas fui atacada, ofendida, e não gostaria de ver meu nome envolvido nessa sujeira. Eu fui desrespeitada. A florzinha, sim, foi amante do cidadão. Ela, sim, foi amante, e a gente tem como provar", afirmou a apresentadora.

A TRETA

A madrugada desta terça-feira (29) foi marcada por um treta envolvendo Lívia Andrade, o Marcos Araújo, dono do Festival Villa Mix, e a influenciadora Pétala Barreiros, ex-mulher do empresário e mãe dos filhos dele. Tudo começou depois que a Pétala confirmou o relacionamento de Lívia Andrade e Marcos Araújo, que neste momento estão curtindo dias de férias no México. A influencer disse que foi traída pelo empresário com a ex-apresentadora do SBT. "Não entendi porque essa história veio à tona agora, porque aconteceu no ano passado e foi um dos motivos para eu terminar meu relacionamento. Não vou desmentir, porque eu vi fotos na minha casa, de um casal que estava lá e depois ele (o ex) mesmo me confirmou", contou Pétala.

A jovem de 21 anos disse ainda que um tênis seu usado que ficou na casa do ex foi dado por ele de presente para Lívia. O calçado em questão está avaliado em pouco mais de R$ 3,5 mil. A informação do tênis se tornou pública através de alguns prints de uma conversa de Pétala em um grupo do WhatsApp. "Gente, olha o que me mandaram. Ele deu meu tênis pra Lívia. Eu tinha pedido pra ele de volta quando separamos e ele não me devolveu. Nem quero mais também", disse Pétala nos prints divulgados pelo Instagram 'Garoto do Blog'.

E depois que os prints vazaram, Lívia fez a debochada e compartilhou uma montagem dela de biquíni com dois tênis brancos parecidos com o de Pétala nos pés. No entanto, nos prints de Pétala que vazaram há, inclusive, uma foto de Lívia, de fato, usando o bendito tênis que virou assunto na rede.

E a treta ganhou um novo capítulo após o Marcos Araújo compartilhar alguns comprovantes de depósito da pensão do filho mais velho que tem com Pétala, no valor de R$ 17 mil, na tentativa de rebater as acusações da ex de que ele não cumpre seu papel de pai. "Sempre prezei pela discrição e não gosto de expor a minha vida pessoal. Mas primo pela transparência e justiça. Não é justo ver tudo e qualquer tipo de exposição mentirosa e equivocada. Não é justo diante dos meus filhos, para quem ofereço e proporciono tudo com amor. Arco com minhas responsabilidades como pensão, além de moradia, escola, plano de saúde para as mães e meus filhos. Caso haja interesse, procurem a minha assessoria jurídica, eles podem comprovar todos os outros boletos e contas pagas. Calúnia e outras questões estão sendo resolvidas na Justiça. Lamento esse tipo de exposição", escreveu o empresário.

Mas Pétala tratou de esclarecer que ela não se referia a dinheiro e sim à ausência do empresário como figura paterna na vida dos filhos. Ela, inclusive, compartilhou no Instagram alguns áudios do filho Lorenzo tentando contato com o pai. "Papai, você está no Brasil? Porque eu quero te ver. Me responde aí, porque eu quero te ver na sua casa, eu ja cheguei. [...] Tô com saudade, me atende. Faz tanto tempo que a gente não conversa. Tô com saudade, me atende, papai", disse o menino em mensagem de áudio enviada ao pai por WhatsApp.

Em seguida, Pétala lamentou ter que ver o filho cobrando atenção do pai desta forma. "Sabe quanto eu pagaria pra não ouvir esse áudio do meu filho? Você tem ideia, Marcos? Porque pra você, tudo é dinheiro. Você tem um pouquinho de amor pra dar pra eles? Tem algo em você que não seja seu dinheiro? Você vale mais que o seu dinheiro. Pare de achar que se valor está no seu dinheiro e nas suas coisas", disse Pétala ao ex em vídeos compartilhados nos stories.

Mais tarde, ela também acusou o ex de levar várias garotas de programa para o apartamento onde morava com ele. Ela compartilhou uma foto de cinco mulheres nuas no imóvel e disse o seguinte: "A foto que o Instagram apagou do nosso apartamento. Esse foi o motivo que o levou a tirar nossas coisas de lá."

Para encerrar seu pronunciamento, Pétala deixou um aviso para que Marcos Araújo pare de falar dos filhos. "Eu gostaria de te pedir para parar de atacar minha família, nossos filhos, senão vou postar outras coisas mais graves. E você sabe que não vai ser legal, são coisas que vai expor a gente, mas, se for preciso para defender meus filhos, vou postar", acrescentou.