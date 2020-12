Nathalia Dill Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 10:49

Nathalia Dill anunciou nesta quarta-feira (30) a chegada de sua primeira filha, Eva, fruto do casamento com Pedro Curvello. "Nossa Eva chegou. Ela veio dia 28/12 às 7h51, mas começou a dar sinais no dia 26, exatamente quando completava 40 semanas, capricorniana pontualíssima. Chegou nos banhando de amor e aprendizado. Filha, que você corra com esse pé pela sua estrada. Estaremos todos te ancorando", escreveu a atriz.