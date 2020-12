Luan Santana passa a virada do ano em Trancoso Foto: Fábia Oliveira

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 14:13

Esta coluna de seis leitores já havia antecipado que Luan Santana planejava passar a virada do ano em Trancoso, na Bahia. Pois bem. O cantor já está no local na companhia de amigos e esta colunista recebeu um flagra do artista curtindo a folga na pousada Bahia Bonita. Nós descobrimos ainda que a chegada de Luan pegou todo mundo de surpresa no estabelecimento, pois o sertanejo não havia colocado a reserva em seu nome. Para ele, foi reservada a melhor suíte da pousada, que é a mesma utilizada pelo dono da pousada, o empresário Lindormar Pasqualotto. Entre as regalias da acomodação estão uma academia privativa e jacuzzi.

Luan Santana passa a virada do ano em Trancoso Foto: Fábia Oliveira