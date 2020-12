Ludmilla Reprodução

Por O Dia

Um internauta apelidado de Jota Kardashian resolveu compartilhar em suas redes sociais, nesta terça-feira (30), um episódio curioso que envolve a cantora Ludmilla e os amigos da funkeira. Segundo o rapaz, certa noite os amigos da Ludmilla o convidaram a se retirar de um camarote da cantora em uma boate no Rio.

"Uma amiga falou que tinha um camarote pra gente no Parada 021. Chegamos no camarote e ele era da Ludmilla. Minha amiga apresentou a Ludmilla pra mim. [...] E aí estava todo mundo dançando e quando começou a tocar funk eu comecei a me jogar. Um amigo dela (Ludmilla) veio e me disse assim: 'você tá vendo que não tem espaço?' Eu respondi que estava todo mundo dançando e ele disse que todo mundo que estava dançando era amigo da Ludmilla e perguntou se eu a conhecia. Eu falei que não, mas uma amiga minha me levou e é amiga dela. Resumo da história: fui expulso do camarote da Ludmilla pelos amigos dela. Uma história triste, mas pelo menos fui expulso do camarote de alguém importante", brinca Jota Kardashian.