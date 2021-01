Téo (Rainer Cadete) Globo/João Miguel Júnior

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 08:43

Antes da virada do ano, o ator Rainer Cadete mostrou que sabe bem driblar o calorão que tem feito no Rio de Janeiro. O artista compartilhou um clique, digamos, pra lá de sensual na piscina, no qual ele mostra seu bumbum enquanto se refresca. Na legenda da foto, ele ainda disse o seguinte: "Assim que se refresca no Rio 40°, né?". Os fãs do ator, é claro, ficaram em polvorosa com registro.