Em retrospectiva, Bianca Andrade mostra pedido de casamento Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 09:41

Bianca Andrade surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua retrospectiva de 2020. Nela, a influenciadora mostrou uma foto de um pedido de casamento em um jantar super romântico e à luz de velas. Com um bilhete, um buquê de rosas vermelhas, um cartão escrito 'Mozão, casa com a gente?', um sapatinho de bebê e um par de meias escrito 'Amo papai' e 'Amo mamãe', o youtuber Fred pediu a ex-BBB, que está gravida do primeiro filho do casal, em noivado. Que fofos! A coluna shippa esse casal!!!!