Adriano Imperador lamenta perdas por Covid, mas promove aglomeração em casa Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 01/01/2021 13:00

Adriano Imperador se mostrou super empático ao compartilhar em seu Instagram uma homenagem às vítimas da Covid-19. No entanto, nas mesmas imagens o jogador mostrou que apesar de se compadecer com as vidas que foram tiradas pela doença, acabou promovendo aglomeração em casa ao reunir familiares e amigos em uma festa da virada do ano. Contraditório, não?