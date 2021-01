Faustão conversa sobre racismo no 'Domingão' Reprodução

Por O Dia

Publicado 05/01/2021 14:35 | Atualizado 05/01/2021 15:10

O apresentador Fausto Silva esteve na manhã desta terça-feira (5) no Hospital Albert Einsten, em São Paulo para fazer exames de rotina e fazer filtrações por conta da retenção de líquidos. A coluna apurou que desde novembro, Faustão vem apresentando inchaços e edemas nas pernas e tem feito a retirada de líquidos por sessões quinzenais e ele esteve na unidade hospitalar para mais uma sessão.

Na época, a mulher de Faustão, Luciana Cardoso, chegou a confirmar as informações e alegou que ele já estava bem e tido alta do hospital para voltar as gravações do Domingão nos Estúdios Globo, em São Paulo também.

Publicidade

A TV Globo emitiu um comunicado para esclarecer as informações divulgadas pelo jornalista Erlan Bastos sobre o Faustão estar internado na UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, com um suposto diagnóstico de Covid-19. Em nota enviada à imprensa, a Globo esclarece o estado de saúde do comandante do 'Domingão do Faustão' e nega a internação. "Apuramos com Fausto e ele esclarece que não está internado. Está fazendo um tratamento de rotina de filtragem no hospital, por conta de retenções de líquidos.