Angélica Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/01/2021 15:01

Mãe de Joaquim, Benício e Eva e aos 47 anos de idade, Angélica surpreendeu os fãs ao compartilhar uma foto de biquíni em uma rede social. A apresentadora ganhou muitos elogios, mas o clique virou o centro das atenções dos internautas mais curiosos que suspeitaram do uso de um editor de imagens. Até um perfil no Instagram, que analisa as fotos de famosos, entrou na roda para dar seu veredito sobre a postagem da mulher de Luciano Huck.

O Postadaxmarcada analisou e apontou que a imagem parece ter sido mesmo editada por conta de algumas distorções na bancada em que a apresentadora aparece em frente. O corpo de Angélica, segundo a análise, está bem mais fino da cintura para baixo. Os internautas não perderam tempo e começaram a comentar a situação: "Ficou parecendo com um corpo de uma criança de 10 anos!", criticou uma seguidora da apresentadora. "Parece que ela está derretendo. Será o calor?", questionou a segunda fã e a terceira completou: "Eitaaa! Foi longe hein!!! Por que isso?? Já é linda!".