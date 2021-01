Jojo Todynho e Danilo Faro Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 05:00

Jojo Todynho está aproveitando as férias em Angra dos Reis na casa do apresentador Rodrigo Faro. A cantora e vencedora da 12ª edição de 'A Fazenda', da Record, está sendo acompanhada de perto pelo empresário Danilo Faro, irmão de Rodrigo e responsável pela parte comercial e publicitária da influencer. Em sua estadia com a família Faro, a cantora já até mergulhou sozinha em alto mar pela primeira vez.