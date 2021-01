Vitoria Strada e Marcella Rica Reprodução

Publicado 06/01/2021

Marcella Rica compartilhou nesta quarta-feira (6) um momento especial de sua vida nas redes sociais: o vídeo do pedido de casamento que fez para Vitória Strada, na noite de Réveillon, na Bahia. Além da declaração de amor, o pedido veio acompanhado de uma aliança de brilhante feita sob encomenda para a protagonista da novela 'Salve-se Quem Puder'. Vale lembrar que esta humilde coluna foi quem revelou o namoro das duas atrizes com exclusividade no ano passado.



Vitória ainda contou em sua rede social que se arrumou toda porque imaginava que estava gravando um vídeo sobre seu look de Ano Novo. Quando começou a desfilar com a roupa, uma luz forte em sua direção a impediu de enxergar o que tinha ao redor. Foi quando um dos amigos pediu para que ela olhasse na direção de Marcella, que estava com a caixa da aliança e uma decoração especial com a frase: 'Casa Comigo?'



"Procurei ela no meio da luz e dos nossos amigos lindos, Claudia Raia, Jarbas Homem de Mello, Mari Alves, Roseli Ramalho, Marcelo Simas-Klein e Dicko Lorenzo... E lá estava o meu amor ao lado de um letreiro escrito 'Feliz Ano Novo'. Não, pera. Li de novo. 'Casa Comigo?'”.

O pedido ocorreu após a virada de 2020 para 2021, em um hotel spa localizado em Santa Cruz Cabrália, na Bahia. As duas se conheceram por meio de amigos em comum no fim das gravações da novela 'Espelho da Vida' (2018).

