Publicado 07/01/2021 14:42

Abrindo o 'Especial de Verão' do programa MG Convida, apresenta como convidado o cantor Buchecha. O funkeiro promete contar para o apresentador e promoter Miltinho Gonçalves algumas de suas histórias mais marcantes, ao longo de seus 25 anos de carreira. Como essa coluna já adiantou com exclusividade, em outubro, Buchecha abre o coração n programa, que vai ao ar nesta quinta-feira (7), às 19h30, pelo Canal do Youtube do MG Convida. Depois dessa entrevista, Miltinho quer percorrer algumas cidades da Região dos Lagos, Região Oceânica e Costa Verde do Rio para entrevistar cantores, influenciadores, artistas em geral.