Ex-bailarina entrega traições de Nego do Borel por trás dos palcos

Publicado 07/01/2021 16:15

Ex-bailarina do Nego do Borel, Isabelle Carvalho, de 24 anos, resolveu responder um comentário do cantor em que ele nega que os prints vazados de conversas de supostas traições dele sejam verdadeiros. Em sua mensagem, Isabelle afirma que, em 2015, quando o cantor namorava Crislaine Gonçalves, ele não se comportava como uma pessoa comprometida por trás dos palcos.

"Oi, Leno. Talvez você lembre de mim, ou não. 2015, lançamento do 'Nego Resolve'. Eu fui sua dançarina e naquela época você namorava. Atrás dos palcos não agia como uma pessoa que tinha compromisso, lembra? Talvez por atitudes assim algumas pessoas não confiem em você hoje. Espero que tenha mudado, de coração, para que as pessoas comecem a acreditar em você. Fica na paz aí", escreveu a bailarina. Xiii!

Em seu textão, Nego do Borel nega que os prints que apontam supostas traições dele sejam verídicos. "Qualquer pessoa hoje pode fazer uma conversa assim, eles estão aproveitando que acabei de terminar e estão querendo render polêmica, ficam inventando essas bostas e já cansei dessa merda de grupo de borelis. Eu estou acionando meu advogado e indo na delegacia, vocês precisam respeitar minha vida, vocês estão me deixando em depressão, toda hora tenho que ficar provando para as pessoas as coisas, mano. Toda hora alguém fala algo da minha vida, minha família sofre por isso. Por favor gente, respeitem meu relacionamento, respeitem minha separação, eu peço por favor, me deixem em paz, vocês querem me matar? Separamos tem uma semana e há uma semana ninguém deixa a gente em paz. Agora fazem uma conversa FAKE e todos publicam, sem ao menos saber o que eu tenho pra falar", desabafou o cantor.

