Por O Dia

Publicado 09/01/2021 05:00

Bell Marques anunciou em suas redes sociais que, mesmo sem Carnaval nas ruas em 2021, o folião não vai ficar parado em casa! O cantor prometeu uma live especial no domingo que seria de folia, no dia 14 de fevereiro, com transmissão em seu canal do YouTube, a partir das 16h. O horário é o mesmo em que, tradicionalmente, Bell dá início ao trajeto do Circuito Barra Ondina, que liga o Farol da Barra a Praia de Ondina, à frente do Bloco Camaleão. O projeto foi batizado de 'Meu Carnaval'.