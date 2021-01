Deborah Secco e família Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:19

A atriz Deborah Secco chegou na noite da última quinta-feira (7), toda pimpona, com o marido Hugo e a filha Maria Flor ao restaurante Cacimba Bistrô, na Vila dos Remédios, em Fernando de Noronha. Até aí, tudo certo. O problema veio em seguida: fez selfies com vários fãs, sem utilizar máscara, e furou a fila de espera com a bela cara e o corpitcho que a natureza lhe deu. Quem estava aguardando a sua vez para pegar a comida não gostou nem um pouco da atitude da atriz. Pegou mal, Deborah. Que feio!