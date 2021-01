Kyra, Malvino e Rayan Divulgação: Thais Galardi

Por O Dia

Publicado 09/01/2021 11:30 | Atualizado 09/01/2021 11:31

A família Gracie Salvador ganhou mais um integrante. Kyra Gracie deu à luz Rayan, na noite desta sexta-feira (8) de parto normal. O bebê, que é o primeiro menino da união com Malvino Salvador, nasceu com 3.910kg e medindo 51cm, na Perinatal da Barra da Tijuca. Mãe e filho passam bem, segundo a assessoria do ator.

Malvino e Kyra são pais de duas meninas, Ayra, de 6 anos, e Kyara, de 4. O ator tem outra filha de uma união anterior, de 11 anos. A família está muito feliz com a chegada do novo membro. As fotos são de Thais Galardi.