Por O Dia

Publicado 09/01/2021 15:11 | Atualizado 09/01/2021 20:17

O cantor Léo Santana testou positivo para a Covid-19. Segundo o site Alô Alô Bahia, o noivo de Lorena Improta sentiu alguns sintomas no final de semana passada e acabou fazendo o teste RT-PCR. O resultado saiu na terça-feira (5). Assim que soube do diagnóstico, o artista cancelou os compromissos. Ainda de acordo com a nota, o pagodeiro, que foi duramente criticado nas redes sociais por cantar em festas que registraram aglomerações no final do ano, passa bem. A assessoria de Léo Santana negou a informação.