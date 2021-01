Por O Dia

Publicado 09/01/2021 16:48

No início do ano passado, Brunna Gonçalves revelou para uma das nossas assistentes que ela e Ludmilla que já estavam pesquisando algumas clínicas de fertilização in vitro. Ela também contou que queria ter o primeiro bebê logo e gerado com os genes das duas. Pois bem. Neste sábado (9), Ludmilla foi vista acariciando e beijando barriga de Brunna em barco no Rio. O que se comenta já nos bastidores do funk é que a dançarina teria aproveitado a reta final da quarentena para fazer a inseminação artificial. Vamos aguardar.