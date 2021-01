Stanley Gusman Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/01/2021 10:42 | Atualizado 11/01/2021 11:55

Stanley Gusman, apresentador da TV Alterosa, afiliada do SBT em Minas Gerais, morreu neste domingo (10), aos 49 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado em estado grave na UTI do Hospital Villa da Serra, em Belo Horizonte. O comunicador recebeu o diagnóstico da doença pouco antes do Réveillon e deu entrada no hospital no dia 4 de janeiro. Stanley comandava o programa policial 'Alterosa Alerta' há quatro anos. A atração agora vem sendo apresentada por Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da emissora, e o repórter Pablo Tiago.



Em dezembro do ano passado, o apresentador reagiu negativamente a uma coletiva do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, que dizia para as pessoas tomarem cuidado com as festas de fim de ano para evitar a propagação da Covid-19. "Eu não concordo com o senhor. Eu vou visitar meu pai, vou visitar minha mãe e não vou matá-los. Acho um desrespeito o senhor falar isso", declarou o apresentador que acabou morrendo vítima da doença.