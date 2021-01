Bin Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 04:43

O rapper Bin foi um dos maiores nomes da cena musical nacional em 2020.Depois de fazer feat com Papatinho e Anitta, o cantor e compositor lançou o seu primeiro álbum, chamado 'Para Todas as Mulheres do Mundo' , e se manteve no topo das paradas de sucesso no Brasil. Atualmente, ele está com três músicas entre as mais tocadas nas plataformas digitais e já promete um hit para os próximos meses.

Em parceria com a cantora Ludmilla, Bin vai lançar um rap acústico na mesma linha que o consagrou no ano passado – o love song. Dona do sucesso recém-lançado 'Rainha da Favela' já anunciou o novo feat nas redes sociais e fez vários elogios ao jovem rapper. "Estou muito feliz com esse encontro', diz o cantor.