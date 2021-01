Whindersson Nunes, Maria Lina e Valdenice Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 20:09

A mãe de Whindersson Nunes, Valdenice usou as redes sociais para esclarecer um mal-entendido nesta terça-feira (12). Após ser perguntada se gostava da nova namorada do filho e ter respondido que o humorista é que tinha qostar, ela fez um novo post para dizer que não tem problemas com Maria Lina Deggan.

"Lógico que eu gosto. Respondi de uma forma engraçada, mas tem gente que não entende", disse Valdenice nos Stories do Instagram. "Pessoas que nem seguem a gente querem criticar. Sou mãe e estou aqui para apoiar meus filhos em suas decisões. Não cabe a mim julgar quem eles escolhem ou deixam de escolher", completou. Valdenice apagou a publicação anterior.