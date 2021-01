Lexa e Bruno Cardoso juntos em clipe Kendy Higashi

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 05:00

'Quase Lá' é o nome da última faixa do álbum 'LEXA' a ganhar videoclipe e a cantora presenteia os fãs, hoje, com um clipe em clima de romance ao lado de Bruno Cardoso, vocalista do grupo Sorriso Maroto. No novo trabalho, a mulher de MC Guimê aparece com longos cabelos loiros e looks bem sensuais.