Rafaella Santos Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/01/2021 16:10 | Atualizado 13/01/2021 16:38

Um dia sim e outro também, Rafaella Santos resolve quebrar a internet postando fotos de biquíni. Ainda em St Barth, na ilha mais francesa e luxuosa do Caribe, a irmã de Neymar vai mostrando como a vida é bela para quem tem dinheiro no bolso e pode desfilar com as amigas por praias lindíssimas sem se preocupar em fazer cálculos dos preços em dólares para reais. Nesta quarta-feira (13), a estudante de moda escolheu um modelo preto de traje de banho mais comportado e ainda colocou um cintinho no quadril para dar mais estilo ao look. Ela pode, né?