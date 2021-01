Nego do Borel se pronuncia sobre término com Duda Reis Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 16:20

Nego do Borel voltou a se pronunciar nesta quinta-feira (14). Em um vídeo publicado no Instagram, o cantor contou sua versão do polêmico término do relacionamento com Duda Reis. Segundo o funkeiro, ambas as partes fizeram coisas que contribuíram para o fim do noivado.

"Eu tive um relacionamento que acabou com contribuições minha e dela. E tínhamos combinado de não expor nada. E eu vou manter minha palavra de não expor as contribuições dela para o fim do nosso relacionamento. Sim, eu traí e assumo. E essa foi a minha contribuição para o fim do nosso relacionamento. As contribuições dela eu prefiro não expor."

Nego também negou as agressões físicas expostas por Duda. "Eu nunca agredi ela e nem nunca pratiquei qualquer tipo de violência contra ela. Alguns fatos não estão sendo contados corretamente na mídia. Ela está dizendo que saiu da minha casa com medo e que não tinha a intenção de voltar. Vou mostrar um print que ela diz que vai retornar na sexta-feira em vez de sábado. Como vocês podem ver, ela não demonstrou nenhum medo em voltar pra casa."

O funkeiro diz não entender por que Duda tem feito tamanha exposição sobre o relacionamento dos dois e ainda diz que irá provar sua inocência. "Chegamos em um ponto que eu disse que era melhor colocarmos um ponto final na relação e ela concordou numa boa. Continuamos conversando como amigos. Estava tudo bem. Inclusive na semana passada, no dia 5, foi a última vez que a gente conversou bastante. Eu falei que ela era minha branquinha, ela falou que eu era o nego dela, que se me visse iria me pedir em casamento, pediu pra eu parar de seguir as mulheres porque ela tinha muito ciúme. Me ensinou a fazer tapioca... Até agora eu não entendo por que ela está fazendo isso. Mas estou tomando todas as medidas legais pra provar pra vocês que eu não sou esse cara que ela está falando. Eu não quero ficar aqui nas redes sociais denegrindo a imagem dela, mas se é pra me defender e mostrar quem eu sou, eu vou até o final. Eu vou brigar por isso", finaliza Nego, antes de mostrar prints de uma série de conversas com Duda Reis.

