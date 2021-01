Giovana Angélica Divulgação/Teo Luz

Publicado 14/01/2021 00:00

fotogaleria Formada em Turismo, Giovana Angélica esteve recentemente visitando a Riviera Maia, no México, e ficou encantada com as paisagens dos cenotes de Tulum. Mas, o que impressionou mesmo a Rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel foi saber que o local é um dos territórios cultuado pelo Sagrado Feminino, filosofia que ela é adepta.

"Trata-se do resgate da essência feminina e representa um estado de consciência relacionado ao que é ser mulher, independentemente de classe social, cor da pele, tipos de personalidade, crenças ou experiências vividas. Uma mulher que entende e aplica o conhecimento do Sagrado Feminino no dia a dia tem um ganho considerável de autoestima. Por meio do despertar da consciência, ela se sente bem consigo mesma e entende o poder da feminilidade", explica a empresária.