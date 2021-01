Renata Del Bianco Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 19:56 | Atualizado 14/01/2021 19:59

Renata Del Bianco - Reprodução Depois de ter revelado que lutou durante anos contra anorexia e depressão, a ex-chiquititas Renata Del Bianco confessou ter tido um envolvimento com Junior, irmão de Sandy. A atriz não deu detalhes sobre a relação, mas confirmou o affair durante uma brincadeira de perguntas e respostas no Instagram. Ela, que acabou se formando em Veterinária, também admitiu que teve um rolo com Paulo Nigro. "Estou chocada. Como vocês sabem disso? Ele foi o meu primeiro beijo".

Renata, que atuou na primeira versão de 'Chiquititas', exibida no SBT, há 23 anos, voltou a falar que se arrependeu de ter deixado a novela. "Foi a maior lição que eu tive na minha vida e o que eu aprendi é que a gente amadurece muito em duas situações: no amor e na dor. Eu aprendi na dor. Me arrependi".