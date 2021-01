Andressa Urach Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 15/01/2021 13:02 | Atualizado 15/01/2021 13:08

Andressa Urach usou as redes sociais na noite desta quinta-feira (14) para mandar um recado aos pastores da Igreja Universal. Segundo a modelo, seu nome vem sendo constantemente usado em reuniões da Igreja, especificamente ao compará-la com o diabo. A loura deixou um aviso: se não pararem de compará-la ao diabo, ela vai abrir a boca para contar tudo o que sabe sobre os bastidores da igreja.

"Aproveitando esse story pra deixar um recado para os queridos pastores da Igreja Universal. Se vocês ficarem usando a minha imagem e me citando em reuniões, voces vao ver quem realmente é o diabo, já que voces estão me comparando com o Diabo. Estou vivendo a minha vida, estou muito bem casada, graças a Deus. Estou me mantendo calada, mas eu não admito que usem a minha imagem para me comparar a satanaz, porque vocês vão ver o satanaz de verdade. É só eu mostrar os áudios e contar tudo que eu sei", avisa Urach