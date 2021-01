Mc Bruna Alves lança clipe de 'Eu me amo em primeiro lugar' Divulgação

Após conquistar mais de 200 milhões de visualizações na internet, a nova aposta do funk nacional, Bruna Medeiros Alves Ferreira, ou simplesmente MC Bruna Alves, que acaba de assinar contrato com a Universal Music Brasil, lançou hoje , às 11h, o single 'Eu me amo em primeiro lugar'. A canção é uma composição da própria artista. Juntamente com a faixa, MC Bruna Alves também faz o lançamento de seu videoclipe oficial.



Com apenas 20 anos, a cantora conta que teve a ideia de lançar essa nova música após passar por um relacionamento abusivo. “Eu me sentia maltratada e não tinha amor próprio. Gravar esse clipe é como um grito de liberdade! 'Eu me amo mesmo e faço tudo que eu quiser'. Não existe isso de ser mulher e não poder fazer as coisas. Nós mulheres podemos, sim!”, diz a artista.



MC Bruna Alves ficou nacionalmente conhecida por hits como 'Me desculpa pai, me desculpa mãe' e 'Os 4 primeiros passos'. Esse último também virou febre no TikTok. As duas canções juntas somam mais de 100 milhões de visualizações nas plataformas digitais.